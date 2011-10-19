-Davutoğlu, terörle mücadelede işbirliği istedi ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'deki hain saldırı ile ilgili olarak Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nu telefonla arayan Haşimi, saldırı dolayısıyla taziyelerini ileterek, terörle mücadelesinde Türkiye'ye destek verdiklerini kaydetti. Bakan Davutoğlu da Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, Irak hükümetinden Türkiye ile daha etkin işbirliğinde bulunmasını beklediklerini aktardı. Davutoğlu ayrıca AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Ashton'ı arayarak, saldırı hakkında görüş alış verişinde bulundu. Ashton, saldırıları şiddetle kınadıklarını, bu yönde bir de açıklama yaptıklarını söyleyerek, menfur saldırıları dehşetle öğrendiklerini ifade etti. Ashton, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, terörle mücadelesinde AB olarak Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi. Ashton, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde olduğunu da hatırlattı. Bakan Davutoğlu da AB ülkelerinden terörle mücadelenin her alanında daha etkin işbirliği beklediklerini ifade etti. Temsilci Ashton da bunun üzerine Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını anladıklarını, yanında olduklarını belirterek, AB ülkelerine bunu net şekilde aktaracaklarını bildirdi.