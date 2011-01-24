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Dünya

DAVUTOĞLU: TERÖRİSTLERLE DİYALOG KURULMAZ  STRASBOURG (A.A)

24 Ocak 2011 19:47

-DAVUTOĞLU: TERÖRİSTLERLE DİYALOG KURULMAZ  STRASBOURG (A.A) - 24.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'de hükümetin terör örgütü başıyla diyaloğa girmesinin söz konusu olmadığını'' belirterek, ''demokratik toplumlarda, teröristlerle diyalog kurulmaz''dedi. Dışişleri Bakanı  Ahmet Davutoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı sıfatıyla, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurulunda konuştu ve AKPM üyelerinin sorularını yanıtladı. Genel kuruldaki konuşmasının ardından bir AKPM üyesinin, ''terör örgütü başı Öcalan'la diyalog kurulması'' konusunda yönelttiği soruyu yanıtlayan Davutoğlu, ''Türkiye'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yöneltilen bir ülke olduğunu'' ifade etti ve teröristlerle diyaloğun, demokratik toplum için tehlike oluşturduğu uyarısını yaptı.  Türkiye'de 30 bine yakın sivilin terör yüzünden hayatını kaybettiğini hatırlatan Davutoğlu, teröre karşı kesinlikle hoşgörü gösterilemeyeceğini vurguladı. Türkiye'de bütün vatandaşların aynı haklara sahip olduğunu hatırlatan Dışişleri Bakanı, ''teröristlerle diyaloğa girmeyiz, bu iki konuyu birbirine karıştırmayın'' diye konuştu.

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