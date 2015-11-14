Davutoğlu: Müttefikimiz Fransa'yla teröre karşı omuz omuzayız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Japonya Başbakanı Abe ile birlikte Japon-İş Forumu'nun İstanbul'da düzenlediği etkinliğe katıldı. Toplantı Fransa'da ölenler anısına saygı duruşuyla başladı. Davutoğlu burada yaptığı konuşmasında Paris'te gerçekleşen terör saldırılarını kınadı. "Terör insanlık suçudur" dedi.

Davutoğlu, "Müttefikimiz Fransa’yla teröre karşı omuz omuza olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Terör insanlık suçudur. Fransa'yla birlikte bundan sonra da terörle mücadelede omuz omuza olacağımızı söylüyorum.

1 Kasım seçim sonrasında misafir ettiğim ilk mevkiidaşımla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sayın Shinzo Abe'nin dönemide Türk-Japon ilişkileri bir sıçrama gerçekleşmiştir.

Türkiye Japonya ticaret ortaklığının stratejik hedefleri devam ediyor. İkili ve çok taraflı ticari müzakereler çok önemli. G20 içinde küresel ticaret konusunu ele almaktayız.

G20 içinde küresel ticaret konusunu ele almaktayız. Japon dostlarımızla çalışmaktan çok memnunuz. İki ülke arasında ekonomik ticaret anlaşması ile ticari hedeflerle ile 5 yılda 10 milyara çıkartmalıyız. Tüm ilişkiler iki ülkenin de çıkarınadır.

Stratejik ortaklık çalışmalarımız 2014'de başladı. Bu sürecin bir an önce sonlandırılması için çalışıyoruz.

Küresel ticaretin 2008'den bu yana en düşük seviyede gerçekleştiği bu dönemde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştir.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,6 milyar dolar civarındadır. Ancak bu yetmez. İki ülke arasında ekonomik ortaklık daha büyük hacme ulaşmalıdır. Ticaret hacminin ilk 3 yıl içinde 5 milyar dolar ve sonrasında 10 milyar dolara çıkması hedeflenmektedir.

Ticaret anlamında birbirimizi tamamlayan yönlerimizin ön plana çıkarılması gerekiyor.

Son yıllarda Türkiye'ye yönelik Japon yatırımlarında büyük artış oldu. Japon yatırımları bugün itibariyle 1,7 milyar dolara ulaştı.

Asya Pasifik bölgesine yönelik açılımımızda da Japonya'yı kilit ortak olarak görüyoruz.

Altyapı projelerinde Japon dostlarımızla çalışmaktan çok memnun oluruz.

Marmaray ve 3. Köprü, iki ülkenin birlikte yapabileceklerini dünyaya gösteren bir ölçüdür.

Türkiye'nin mega projelerinde Japon yatırımcıları görmek istiyoruz.

Her ne kadar yüzde 3 büyüme bizi tatmin etmese de son veriler büyümede iyileşme olacağını göstermektedir. 2014'de ihracatımız 157,7 milyar ihracat, 242 milyar dolar ithalat kayıtlara geçmiştir. Türkiye'nin ayrıca güçlü bir bakacılık sistemi mevcuttur.

Ülkemizde siyasal istikrarın sürdürülmesi ve buna bağlı olarak ekonomik istikrarın sürdürülmesi, yurt dışından yatırımların gelmeye devam etmesi en önemli önceliklerimizdendir.

Bugünkü temaslarımızın verimli geçeceğine ve Türkiye Japonya ekonomik ilişkilerine katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım ve işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini umuyorum.