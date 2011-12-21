-Davutoğlu: ''Teklif, ulusal şerefimize saldırıyor'' PARİS (A.A) - 21.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesinin yarınki sayısı için verdiği mülakatta, Fransız meclisinin yarın oylayacağı yasa teklifi için ''ulusal şerefimize saldırıyor'' ifadesini kullandı. Yasa teklifinin Türk ulusunun tarihine de saldırı anlamına geldiğini kaydeden Davutoğlu, ''Bu yasa teklifinin, Fransa'nın değerlerine de aykırı olduğunu söyledi. Türkiye'nin bütün konuları özgür bir şekilde tartışmaya hazır olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Hazreti Muhammed'e saldırı olduğunda, Avrupalılar bunu ifade özgürlüğü sorunu diyor. Şimdi de bir bir fikri cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu yasa teklifi entelektüel tarih ve Fransız değerleri için de saldırı''dedi. ''Dar görüşle siyasi hesapların değerlerimizi öldürmesine izin vermeyeceğiz'' diyen Davutoğlu, ''Bu yasa bu kadar çok önemliyse daha önce niye oylanmadı. Bu kadar popülist olmak tehlikeli'' ifadesini kullandı. -Sarkozy söz vermişti- Yasa teklifinin gündeme gelmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Davutoğlu, ''Çünkü Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, diplomasi danışmanı Jean David Levittte aracığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu tür bir yasa teklifinin kabul edilmesinin engellenmesi konusunda söz vermişti'' dedi. Türkiye'nin Ermenistan'a karşılıklı olarak arşivleri açarak bu konununu tartışılmasını önerdiğini hatırlatan Davutoğlu, bu tür girişimlerin Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma sürecine de zarar vereceği uyarısında bulundu. ''Başbakan Erdoğan, 1937'deki Dersim katliamını tanıdı, 1915 olaylarını konuşmak neden zor?'' şeklindeki bir soru üzerine Davutoğlu, ''Biz her şeyi konuşuyoruz, Ermeni komşularımızın acısını da paylaşmaya hazırız. Ancak tarih tek taraflı okunmaz'' değerlendirmesinde bulundu.