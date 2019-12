Davutoğlu: Tek vatandaşımız dahi kalmayacak

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''tek bir Türk vatandaşının dahi, İsrail topraklarında kalmasına ve sorgulanmasına izin verilmeyeceğini'' söyledi.



Davutoğlu, Washington'da ABD'li yetkililerle temaslarının ardından kaldığı Willard Oteli'nde Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahmet Davutoğlu, tek bir Türk vatandaşının dahi İsrail topraklarında kalmasına ve sorgulanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, esas sorgulanması gerekenlerin ve korsanlık eylemini yapanların İsrail makamları olduğunu belirtti.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İsrail'in yaptığının ''uluslararası sularda başka ülkelerin vatandaşlarını kaçırmak'' olduğunu ifade ederek, önümüzdeki kısa süre içerisinde tüm vatandaşların hiçbir ön şart olmaksızın serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.



Davutoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsünün ''Mavi Marmara'' gemisi dahil Gazze'ye yardım filosundan gözaltına alınanların derhal serbest bırakılacağını açıkladığının ifade edilmesi üzerine de ''Son Türk vatandaşı, şehitlerimiz de dahil, Türk topraklarına girene kadar bizim takibimiz bitmez. Biz haberlerle açıklamalarla yetinmeyiz'' dedi.



Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir başka ülkenin iradi saldırısına maruz kaldığını kaydederek, İsrail'den sözlü bir özür beyanının kendilerini tatmin etmeyeceğini bildirdi.



Davutoğlu, ABD'nin olaya ilişkin ilk açıklamalarının beklentilerini karşılamadığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de buradaki temaslarının ardından ABD'nin, Türkiye'nin kaygılarını çok daha iyi anladığını söyledi.



'Güçlü bir karar'



Davutoğlu, olayın üzerinden 24 saat geçmeden BM Güvenlik Konseyinin tatil günü toplanarak, bütün üyelerin destekleriyle böyle güçlü bir kararı çıkarmasının Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti. Bütün üye ülkelerin Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurguladıklarını ifade eden Davutoğlu, ''Yakın dönemde BM Güvenlik Konseyinin çalışmalarını takip edenler bilirler ki bu, İsrail'in ilgili olduğu bir konuda çıkan en güçlü, en net karardır'' diye konuştu.



İsrail beklediğimiz hızda davranmıyor



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaklaşık iki buçuk saat görüştüklerini hatırlatan Davutoğlu, görüşmede asıl olarak İsrail ile ilgili son gelişmeler ve İran konusunun ele alındığını söyledi.



Görüşmeyi, ''çok verimli, yapıcı ve son derece samimi'' olarak nitelendiren Davutoğlu, şunları kaydetti:



''Biz kendi taleplerimizi çok net bir şekilde dile getirdik. Türk-Amerikan ilişkileri özel ilişkilerdir. Amerikan-İsrail ilişkileri de kendi özelliğine sahip ilişkilerdir. ABD tarafına, uluslararası sularda, sivil gemilere dönük olarak yapılan bu korsanlık faaliyetinin ne kadar hukuk dışı olduğunu bir kez daha anlatma fırsatı bulduk.



Ayrıca, yaklaşık son 48 saattir yürüttüğümüz müzakereler var. Dün Ehud Barak ile görüşmüştüm ve vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep etmiştik. Daha sonra bir kısım uçaklarımız Tel Aviv'e ulaştı fakat İsrail yönetimi hala bu konuda beklediğimiz hızda davranmıyor.''



'İsrail'in vatandaşlarımızı yargılama hakkı yoktur'



Görüşmelerinde, bunun ABD yetkililerine, dost ve müttefik bir ülke olarak sadece Türkiye'nin değil, birçok NATO üyesi ülkenin vatandaşlarının bulunduğu sivil bir konu olduğunu belirttiklerini ifade eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''NATO üyesi olmayan bir ülke tarafından yapılan bu uluslararası hukuka aykırı saldırı karşısında ortak tutum alma çağrısında bulunduk. Her şeyden önce önümüzdeki kısa süre içinde bütün vatandaşlarımızın hiçbir ön şart olmaksızın serbest bırakılmasını istiyoruz, katledilen vatandaşlarımızın cesetleri de dahil olmak üzere. Tüm yaralılarımızın ve bütün vatandaşlarımızın en kısa sürede Türkiye'ye geri dönmesini istiyoruz. İsrail Hükümetinin bu vatandaşlarımızı sorgulama, yargılama hakkı yoktur.



Her şeyden önce eğer bir sorgulanma, yargılanma söz konusu olacaksa uluslararası sularda, uluslararası sularla ilgili hukuka aykırı olarak başka ülkenin vatandaşlarını bir tür kaçırma işleminde bulunan İsrail yetkilileri sorumludur.''



İzin vermeyiz



Bu konudaki net tutumlarını ABD tarafına ilettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunmalarını istediklerini anlatan Davutoğlu, Amerikalı yetkililerin de samimi bir şekilde bu konuda ellerinden geleni kısa sürede yapacakları konusunda kendilerine teminat verdiklerini dile getirdi.



Davutoğlu, Clinton ile görüşmesinin ardından, kaldığı otelde kendisini ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones ile de bu konunun detaylarını görüştüklerini söyledi. Jones'un ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bazı temaslarının olduğunu vurguladığını, biraz önce de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama ile telefonda görüştüğünü aktaran Davutoğlu, şunları söyledi:



''Biz her şeyden önce İsrail'in bu uluslararası her türlü norma ve hukuka aykırı davranışlarının bir son bulmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız salimen ve bir bütün halinde ülkemize dönmelidir, tek bir Türk vatandaşının dahi İsrail topraklarında kalmasına rızamız yoktur. Tek bir Türk vatandaşının dahi İsrail makamlarınca sorgulanmasına, yargılanmasına izin vermeyiz. Eğer böyle bir işlem söz konusu olursa esas sorgulanacak ve yargılanacak makamların bu yasa dışı eylemi, bu korsanlık eylemini gerçekleştiren, en yukarıdan bunu hiyerarşik olarak gerçekleştiren İsrail makamlarının olduğunun bilinmesini isteriz. Bu konudaki net görüşümüzü de Amerikan tarafına ilettim.''



Önümüzdeki saatlerde İsrail'e ''aklıselim''in hakim olmasını umduklarını belirten Davutoğlu, ''Başka ülkelerin vatandaşlarına yapılan bu saygısızlığı, bu kaçırma eylemini umarım sürdürmezler ve vatandaşların ülkelerine dönüşlerine izin verirler" diye konuştu.



Davutoğlu, biraz sonra da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı William Hague ile onun talebi üzerine telefon görüşmesi yapacağını ve bütün ülkelerle bu konudaki temaslarının devam ettiğini bildirdi.