-Davutoğlu, taziye defterini imzaladı ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı Davutoğlu deftere şu satırları yazdı: "Tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının meşru eşitlik mücadelesinin ileri götürülmesine adayan, Milletimizin yetiştirdiği büyük devlet adamı ve mücahit, Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü, uzun yıllar milli davayı tam bir dayanışma içinde yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri camiasının tüm mensuplarıyla birlikte hissediyoruz. Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından olan sayın Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkına örnek bir demokratik rejime sahip, çağdaş değerlere ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devleti, KKTC'yi armağan ve emanet etmiştir. Dışişleri Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye, hukuk ve eşitliğini savunmaya devam edecek, Kıbrıs Türkünün sayın Denktaş'ın liderliğinde elde ettiği kazanımları muhafaza edecek kalıcı bir uzlaşıya varılmasına Kıbrıs Türk kardeşlerimizle birlikte çaba sarf edeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin lideri sayın Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz"