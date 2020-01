Davutoğlu: Tarihi istismar edenler o tarihin altında kalır

T24 -

Davutoğlu ve Güney Kore Dışişleri ve Ticaret Bakanı Kim Sung-Hwan Dışişleri Bakanlığı'nda, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.Davutoğlu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılının yaşadığını kaydederek, ikili ilişkileri ilerletme kararlılığında olduklarını belirtti. Güney Kore'nin Ejderha yılbaşını kutlamaya hazırlandığını anlatan Davutoğlu, Ejdarha yılının Güney Kore halkına refah ve mutluluk getirmesini diledi.Görüşmede ikili kültürel, siyasi ve ekonomik alanda atılacak adımları gözden geçirdiklerini dile getiren Davutoğlu, bölgesel ve uluslararası meseleleri de öğleden sonraki toplantılarda ele alacaklarını kaydetti.Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Davutoğlu, Mart ayında da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nükleer zirve dolayısıyla Güney Kore'yi ziyaret etmesinin öngörüldüğünü anlattı.Güney Kore ile siyasi ilişkilerde hiçbir sorunun bulunmadığını ve diplomat değişimi gibi işbirlikleri yapacaklarını ifade eden Davutoğlu, konsolosluk hizmetlerinde de kolaylaştırmaya gideceklerini söyledi.Bugünkü görüşmelerinin ana odağını ekonomik ilişkilerin oluşturduğunu belirten Davutoğlu, 2000 yılında karşılıklı ticaret hacminin 1.3 milyar dolar olduğunu, şimdi ise bu rakamın 6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, "Fakat ticaretimizdeki temel problem bu ticaretteki dengesizlik. Bu ticaretin yaklaşık 5 buçuk milyar doları Kore'nin bize yaptığı ihracat, 500 milyon doları da bizim Kore'ye yaptığımız ihracat. Bu dengesizliğin giderilmesinin nasıl olabileceği konusunu ele aldık" dedi.Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce tamamlanması kararını aldıklarını anlatan Davutoğlu, Kore firmalarının Türkiye'de yaptığı yatırımlardan da memnuniyet duyduklarını söyledi.Türkiye'nin Atak helikopter projesine Güney Kore'nin katılmasını istediklerini vurgulayan Davutoğlu, iki ülke işadamlarının üçüncü ülkelerde ortak proje yapmaları konusunu da ele aldıklarını ifade etti.Davutoğlu, iki ülke arasında büyük bir ekonomik potansiyelin mevcut olduğuna değinerek, "Önümüzdeki dönemde çok kısa bir sürede dış ticaret hacmimizi daha dengeli bir şekilde, 10 milyar doları bulacak şekilde genişletmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Sarkozy'nin mektubuna cevap verdi



SARKOZY'DEN ERDOĞAN'A MEKTUP





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubu değerlendirdi. Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Başbakan Erdoğan'ın mektubuna cevaben yazılmış bir mektuptur. Bizim tutumumuz açık ve nettir. Fransa Senatosu Anayasa Komisyonu'nun kararı da Türkiye'nin haklı tutumunu teyit etmektedir. Sayın Sarkozy'den Avrupa değerlerine saygılı olmalarını bekliyoruz. Tarihi istismar edenler o tarihin altında kalırlar. Avrupa'yı götürmek istedikleri karanlığın içinde kalırlar. Sarkozy'nin kendi değerleriyle, kendi tarihiyle yüzleşmesi lazım. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa, hiçbir zaman yaşayacak bir karar olmayacaktır. Alacakları karar Fransa'nın entellektüel tarihinde kara leke olarak kalacaktır. Ve biz bu lekeyi onlara her an hatırlatacağız. Biz insanlık görevi olarak yasanın çıkmaması, çıkarsa da yaşamaması için çalışacağız. Bu en temel hakkımız ve sorumluluğumuzdur. Hiçbir eylem bu düşüncemizi, kanaatimizi değiştirmez."







Roj TV yayınlarının uydudan çıkarılması





Davutoğlu, gazetecilerin, Eutelsat'ın Roj TV yayınlarını durdurma kararı almasına ilişkin soruları üzerine, Danimarka yargısının verdiği kararın ardından, bu hukuki kararın mutlaka uygulamada da görülmesi gerektiği yönünde bir açıklama yaptığını hatırlattı. Davutoğlu, şöyle konuştu:





"Ortada böyle bir hukuki karar olduğu için ilgili kurumlar da kendi bağımsız tutumlarıyla bu hukuki kararın sonuçlarını kendi uygulamalarına yansıtıyorlar. Dolayısıyla bunun için herhangi bir özel teşebbüse bile gerek kalmaksızın zaten ortada olan bir sorumluluk bu. Bir TV kuruluşu terör faaliyetleriyle açıkça ilişkilendiriliyor. Bir TV kuruluşunun açık bir şekilde terörle irtibatı ortaya konuyor ise uluslararası kuruluşların, ticari kuruluşların, ülkelerin de tutumlarını buna göre belirlemesi lazım. Beklediğimiz bir karardı. Doğal seyri içinde beklediğimiz bir karardı. Ümit ederiz bütün diğer kuruluşlar da Eutelsat'ın aldığı kararı örnek alarak terörü sponsor edecek yayınlara karşı insani ve hukuki görevlerini yerine getirirler" dedi.





Davutoğlu, diğer kurumların alacakları kararları da yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.







Kim Sung-Hwan





Güney Kore Dışişleri ve Ticaret Bakanı Kim Sung-Hwan da konuşmasında, Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, Kore halkının Türk askerinin Kore Savaşı'nda yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.





Rutin ilişkilerin stratejik anlamdaki ilişkilere dönüştürülmesi için fikir birliğine vardıklarını belirten Kim, bu ilişkilerin gelecekte daha da geliştirileceğine inandığını kaydetti.





İki ülke arasındaki ticari dengesizliğe de değinen Kim, "Bu dengesizliğin giderilmesi için hükümet olarak biz çalışmaktayız. İleride Kore firmalarının Türkiye'den alabilecekleri malların neler olduğunu araştıracağız ve bu konuda gayret sarf edeceğiz. Bunun için yakın bir zamanda ticaret heyetini Türkiye'ye göndereceğiz" dedi.





Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin sonuçlanmasının ardından bu dengesizliğin giderileceğine inandığını ifade eden Kim, iki ülke arasında bu yıl gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin de ekonomik ve siyasi ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.





Kim, Türkiye'de nükleer santral yapımı konusundaki bir soru üzerine, bu konunun halen Kore içinde görüşülmekte olduğunu belirtti. Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmelerin sürüp sürmeyeceğinin sorulması üzerine Kim, "Biz her zaman bu diyaloğa kapıyı açık tutuyoruz" dedi.





Kendilerinin hep diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Kim, Kuzey Kore'deki iktidar değişiminin ardından kendilerine görüşmeler konusunda olumlu cevap verilmesini umduklarını söyledi. İki bakan, basın toplantısı öncesi ''Türkiye-Güney Kore Ortak Eylem Planı''nı imzaladı.