-Davutoğlu: Taleplerimiz konusunda ciddi mesafe alındı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün görüştüğü ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexander Vershbow'un Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bir kez daha Başkan Barack Obama'yı temsilen ifade ettiğini belirterek, ''Türkiye'nin talepleri konusunda ciddi mesafeler alındı'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde bir gazetecinin terörle mücadelede insansız hava aracı "predator"lerin ve Super Cobra tipi helikopterlerin ABD tarafından Türkiye'ye verilmesi konusunda mutabakat sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili sorusunu cevapladı. Davutoğlu, Hakkari'de yaşanan son terör saldırılarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'nın kendisini, ABD Başkanı Barack Obama'nın da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını hatırlatarak, bu görüşmelerde ABD tarafından terörle mücadele konusunda Türkiye'ye yardımcı olmak amacıyla bir özel temsilci ve uzman bir heyet göndererek, bu konuda birlikte çalışma isteklerini ifade ettiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın New York'ta BM Genel Kurulu marjında Obama ile yaptıkları görüşmede terörle mücadelede Türkiye'nin ABD'den beklentilerini ilettiğini hatırlatan Davutoğlu, ''Dolayısıyla dün bu heyet geldi. Milli Savunma Bakan yardımcısı Alexander Vershbow, Sayın Obama'nın özel temsilcisi olarak geldiler. Heyetlerimizle teknik görüşmeleri yaptıktan sonra da ben kendilerini kabul ettim'' diye konuştu. Davutoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda kamuoyuna gerekli bilgilerin süreç tamamlandığında verileceğini söyledi. Davutoğlu, ''Bizim için teröre karşı mücadelede son derece önemli olan talepler konusunda zikrettiğimiz hususlar da dahil olmak üzere önemli mesafeler alındı. Zaten bu konuda da iki müttefik ülke arasında dayanışma olmasından daha doğal bir durum yoktur. Pozitif bir şekilde geçti görüşmeler ve mesafe alındı'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ayrıca, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nın geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nu yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Davutoğlu, ''Balo için ayrılan para ve o akşam için katılımcıların ödediği paralar da Van depreminde zarar gören bir okulun inşaatı için kullanılacak'' şeklinde konuştu. Bakan Davutoğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, burada açılan taziye defterini imzaladı ve Elçi Müsteşar Muhammed Abdullah Barri ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin Ankara'ya yönelik ziyaretini de değerlendirerek, Haşimi'nin hem Van depremi ve terör saldırıları konusundaki taziyelerini iletmek hem de son gelişmeleri istişare etmek üzere burada bulunduğunu söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısının görüşmelerde, teröre karşı mücadelesinde her zaman Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade ettiğini belirten Davutoğlu, Haşimi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Irak siyasetindeki son gelişmeleri aktardığını ifade ederek, "Biz de Teröre karşı mücadele konusunda Irak ile iş birliği yapmaktan mutlu olacağımızı ifade ettik ve destek beklentimizi bir kez daha vurguladık" dedi. -"Türk halkı bu tutumu hiç unutmayacaktır"- Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla Suudi Arabistan'ın gösterdiği yakın alakaya teşekkür eden Davutoğlu, "Dün Suudi Arabistan hükümeti, sayın Kral Van depreminde zarar gören kardeşleri için 50 milyon dolarlık bir yardım teklifini ve yardımı bize iletmiştir. Bu sebeple de şükranlarımızı iletiyoruz. Birçok ülke deprem vesilesiyle Türkiye'ye katkıda bulundu ancak sayın majestelerinin böyle bir günde Van'daki kardeşlerini unutmamış olması minnetle anılacak bir tutumdur. Türk halkı bu tutumu hiç unutmayacaktır" diye konuştu. -İsrail ve Ermenistan'dan yardımlar- Bir gazetecinin, İsrail'in yanı sıra Ermenistan'ın da insani yardım gönderdiğine dikkat çekerek, "Bu tür yardımlar ikili ilişkileri yumuşatmada bir katkı sağlar mı?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, böyle günlerin insani dayanışmanın da görüldüğü, ülkeler ve toplumlar arasında yakınlaşmanın görülebildiği günler olduğunu ifade etti. Türkiye'nin geçmişte hiç bir ayrım gözetmeksizin yardımlarda bulunduğunu anımsatan Davutoğlu, Türkiye'nin yardımlarında din, mezhep, etnik ve siyasi görüş farklılıklarına bakmadığını bildirdi. Davutoğlu, şunları kaydetti: "Biz her zaman bu yardımları şükranla karşıladık, kim tarafından gelmiş olursa olsun. Gerektiğinde de biz bu yardımlarda da bulunduk. Ancak var olan siyasi sorunlardaki tutumumuz bellidir. İnsani yardım ileten bütün ülkelere de buradan teşekkür ediyorum."