-DAVUTOĞLU: TALEPLERİMİZ KABUL GÖRDÜ ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları ile telekonferans yöntemiyle görüştüklerini belirterek, "En kısa zamanda Paris toplantısı sonrası oluşan koalisyon, bu misyonu bırakıp, bütünüyle operasyon tek bir komuta kontrol sistemi altında NATO'ya devredilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki kaygıları, talepleri kabul gördü" dedi. Davutoğlu, Ankara Palas'ta düzenlenen "21. yüzyılda küresel düzeni yeniden düşünmek" konulu konferansa gelişinde gazetecilere açıklama yaptı. Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile telekonferans üzerinden dört bakanın da katıldığı bir müzakere gerçekleştirdiklerini söyledi. Libya konusunda kendilerinin baştan beri ilkelerinin belli olduğunu kaydeden Davutoğlu, "İkili bir yapı olsun istemiyoruz. Paris toplantısı sonrası oluşan koalisyonun bütün yetkilerini NATO'nun tek komuta sistemi altında toplaması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı anda iki operasyonun doğurabileceği hem askeri hem de hedefler anlamında, BM Güvenlik Konseyi'nin kararının dışına çıkma riski anlamında sakıncaları olduğunu söylüyorduk, bu bizim pozisyonumuzdu. Buna karşı bir direnç vardı. Şu anda prensipte bir mutabakat sağlandı. En kısa zamanda Paris toplantısı sonrası oluşan koalisyon, bu misyonu bırakıp, bütünüyle operasyon tek bir komuta kontrol sistemi altında NATO'ya devredilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki kaygıları, talepleri kabul gördü" dedi. Son görüşmede karşılıklı kaygıların konuşulduğunu ifade eden Davutoğlu, bunları aşma noktasında dört bakan arasında faydalı bir görüşmenin tesis edildiğini dile getirdi. Davutoğlu şöyle konuştu: "En kısa zamanda gerekli teknik hazırlıklar ve alandaki durumla ilgili operasyonel değerlendirmeler yapıldıktan sonra bütün yetki, bu harekat yetkisi ve tabii ki bizim için çok önemli 1973 sayılı kararın sınırları içinde kalarak ve ateşkes sağlama hedefine dönük olarak Libya'nın altyapısına zarar vermeksizin sivilleri korumaya yönelik olarak bu çerçevede kalmak şartıyla NATO'ya bu şey devredildi, devredilme kararı alındı. Teknik çalışmalar yürüyor. Ümit ederiz, en kısa sürede bu tamamlanır ve BM Güvenlik Konseyi 1973 sayılı kararın ruhuna uygun olarak ateşkes hedefine dönük, sivilleri korumaya dönük, Libya'nın altyapısına zarar vermeksizin böyle bir hareket çerçevesi oluşur." Bunun en kısa zamanda olmasını istediklerini kaydeden Davutoğlu, "NATO içinde bu çalışma en kısa sürede tamamlanacak, diye bize söz verildi. Bir iki gün içinde ümit ederiz bunlar tamamlanır" diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye'nin desteklerinin NATO'ya teknik düzeyde bildirildiğini belirterek, Türkiye'nin katılımının insani yardım ve silah ambargosunun denizden uygulanması yönünde olduğunu söyledi. Londra'da yapılacak Libya Konferansı'na da değinen Davutoğlu, "Bizim de katılacağımız formatta. NATO ile bölgesel güçlerin yani Afrika Birliği, Arap Ligi gibi örgütlerin ve bölgesel katılımın da olduğu. Bizim iki şartımız vardı, birisi BM Güvenlik Konseyi'nin ve BM evrensel değerlerinin hakim olacağı bir çerçeve, bunu sağlamaya çalışıyoruz. İkincisi de bölgesel katılım. Londra'daki toplantı da bu çerçevede yapılacak. Bu konuda da istişarelerde bulunduk. Dolayısıyla Londra'daki toplantı Paris'in bir devamı mahiyetinde değil. Bu NATO'nun ve bu harekatın içinde yer alacak BM unsurlarıyla bölgesel unsurların katılımıyla gerçekleşecek" dedi.