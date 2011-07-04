-DAVUTOĞLU TAHRİR'DE LİBYALILARA SESLENDİ BİNGAZİ (A.A) - 04.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bingazi'deki gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanında halka seslendi. Bingazi'deki temaslarının ardından Tahrir Meydanına gelen Davutoğlu, yoğun ilgi ile karşılandı. Burada toplanan halkla bir müddet Arapça konuşan ve çocuklarla ilgilenen Davutoğlu, daha sonra meydanda bulunan kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Kürsüde Arapça konuşan Davutoğlu, sözlerine "Ömer Muhtar'ın torunlarına selam olsun" diyerek başladı. Türkler ile Libyalıların tarih, kader ve geleceklerinin müşterek olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Libya'nın geleceğinin geçmişinden daha iyi olacağını söyledi. Davutoğlu, Libya halkına Türk halkının ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamları olduğunu ifade etti. Davutoğlu'nun konuşması zaman zaman sloganlarla kesildi. Libyalılar konuşmanın ardından Davutoğlu'na arabasına gidene kadar eşlik etti. -"TRABLUS'A BİR MESAJ DEĞİL"- Bakan Davutoğlu, "Bingazi'ye gelmem Trablus'a bir mesaj değil, herhangi bir şekilde onu dışlamak değil" dedi. Davutoğlu, Libya'daki temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü. Libya'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Bingazi'nin Tahrir Meydanındaki konuşmasının planlı olmadığını söyledi. Tahrir Meydanındaki toplananların normalde akşam namazından sonra meydana geldiğini belirten Davutoğlu, havaalanına giderken meydandan geçmek istediklerini ve kalabalığı görünce de selam vermek için indiğini ifade etti. Oraya gittiğinde kürsü olduğunu da bilmediğini söyleyen Davutoğlu, tamamen plansız bir konuşma yaptığını yineledi. Ulusal Güvenlik Konseyi (UGK) ile yapılan toplantıda konsey başkanı Mustafa Abdülcelil'in çok güzel şeyler söylediğini belirten Davutoğlu, konseyde pek çok Türk asıllı üyenin de yer aldığını öğrendiğini kaydetti. UGK Yürütme Kurulu Başkanı ve uluslararası temsilcisi Mahmud Cibril'in de önümüzdeki salı günü Türkiye'ye geleceğini bildiren Davutoğlu, Cibril'le Salı günü akşam yemeğinde bir araya geleceklerini Çarşamba günü de tekrar görüşeceklerini söyledi. Trablus'daki yönetimin dışlanıp dışlanmadığı yönündeki soru üzerine Davutoğlu, "Bingazi'ye gelmem Trablus'a bir mesaj değil, herhangi bir şekilde onu dışlamak değil" diye konuştu. Yapılan temaslardan rahatsız olanların da olabileceğini ancak bunun göze alınması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Ben Ankara'da oturayım kimse rahatsız olmasın, derseniz hiçbir şey yapamazsınız. Problem olduğunda, sürecin kendisi yaşanırken orada olmanız önemli, insanlar onu unutmuyorlar" dedi. -"ANAHTAR MISIR'DA"- Davutoğlu, "Bizim için bütün bu Ortadoğu'daki Arap Baharının başarısının sırrı veya anahtarı Mısır'da. Mısır'da başarılı bir süreç yaşanırsa diğerleri için örnek oluşturur. Mısır o kadar önemli bir ülke ki, bütün Arap dünyasının ilk dalgaları Mısır'da yaşanmıştır" diye konuştu. Davutoğlu, Mısır'da yaptığı görüşmelerde, Mısır'ın başarısını çok önemli gördüklerini ve her türlü süreçte yanlarında olduklarını söylediğini kaydetti.