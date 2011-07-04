Davutoğlu Tahrir Meydanı'nda!

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Bingazi ziyaretinde Tahrir Meydanı'ndan Kaddafi'ye 'git', muhaliflere destek mesajı verdi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libyalı muhaliflerin merkezi Bingazi'de. Uçuşa yasak bölgeye, özel olarak oluşturulan hava koridorundan giden Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştü.



Görüşme sonrası Kaddafi'ye 'git', muhaliflere destek mesajı veren Davutoğlu, Tahrir Meydanı'na gitderek halka da seslendi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, "İlk kez bu kadar geniş kapsamlı bir heyetle gidiliyor. Bu açıdan önemli" dediği ziyarette, UGK Başkanı Abdülcelil ile yaptığı görüşme sonrası şunları söyledi:



"Halkın reform talepleri yerine getirilmeli, Kaddafi gitmeli, Libya bölünmemeli. Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının meşru temsilcisi olarak tanıyoruz. Ömer Muhtar'ın temsilcisi olduğu bu halk, dünyaya insanlık onurunun ne olduğunu da gösterecektir."





Tahrir Meydanı'nda Arapça konuştu



Davutoğlu, temaslarının ardından gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'nda halka seslendi.



Meydanda yoğun ilgiyle karşılanan Davutoğlu, halkla bir müddet Arapça konuşup çocuklarla ilgilendikten sonra kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yaptı.





'Ömer Muhtar'ın torunlarına...'



Burada da Arapça konuşan Davutoğlu, sözlerine "Ömer Muhtar'ın torunlarına selam olsun" diyerek başladı.



Türkler ile Libyalıların tarih, kader ve geleceklerinin müşterek olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Libya'nın geleceğinin geçmişinden daha iyi olacağını söyledi.



Libya halkına Türk halkının ve Başbakan Erdoğan'ın da selamları olduğunu ifade eden Davutoğlu'nun konuşması, zaman zaman sloganlarla kesildi. Libyalılar konuşmanın ardından Davutoğlu'na arabasına gidene kadar eşlik etti.





