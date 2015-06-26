Davutoğlu: Tabanda MHP ile koalisyon talebi var

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün önce 9 il 58 vekilden oluşan Marmara Bölgesi vekilleri ile ardından 51 vekilden oluşan Karadeniz milletvekilleri ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Davutoğlu'nun Marmara milletvekilleri ile toplantıda seçimlerin ardından seçimlerde çıkan tablonun analizi ve Ak Parti seçmeni ve diğer seçmenin nasıl bir koalisyon beklediğine dair bazı anket şirketlerine yaptırılan ankete ilişkin ilk kez bilgi verdiği öğrenildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AKP'li 258 vekilin yüzde 70'i MHP ile koalisyon olsun dedi.

'MHP talebi var'

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Davutoğlu, "Tabanda MHP ön planda görünüyor, böyle bir talep var. Biz tüm istişarelerin sonunda en doğu kararı vereceğiz. Masadan kaçmadan samimi olarak koalisyon görüşmelerini yapacağız" dedi. Erken seçim söylentilerine ilişkin de Davutoğlu, "Bu süreçte sonuna kadar koalisyon şartlarını zorlayacağız. Erken seçime her kesimden bir karşı çıkış var. Bize koalisyon kurun anlaşın mesajı verildi" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun toplantıda milletvekillerine belediyelerle ilgili uyarılarda da bulunduğu öğrenildi. Başbakan'ın dikkat çeken bir değerlendirme yaparak, "Biz yerel yönetimlerdeki başarı ve geçmişimiz ve süreç içindeki başarılar ile iktidara geldik, iktidarı sürdürdük. Ancak şimdi çok fazla belediyelerden şikayet geldiğini görüyorum. Milletvekillerimizin belediyelerle daha fazla ilgilenmesini istiyorum. Hangi partiden olursa olsun belli makama gelmiş bir kişinin 3-4 yıl sonra şaşalı bir hayata geçmesi, apartman dairesinden villaya taşınanları görüyoruz. Bunlar kabul edebileceğimiz şeyler değil. Belediye Meclisi üyeliklerine, ilçe yönetimlerine gelen arkadaşlardan evini arabasını değiştirenler, işini büyütenler oluyor. Bunları kontrol edemediğimizde, bizi yıpratıyor" dediği kaydedildi.

3 dönem katılaşsın

Toplantıda bir milletvekillenin, "3 dönem kuralı daha da katılaşmalı. Eğer erken seçim olursa 70 isim yeniden aday yapılmamalı" önerisi getirdi. Davutoğlu'nun bu sözler üzerine gülümseyerek, "İlginç, neler geliyor" diye espri yaptığı kaydedildi. Bir vekilin de söz alarak Tarım Bakanlığı'nın koalisyonda mutlaka elde tutulmasını istediği öğrenildi.

Dikkat çeken davet

Dün akşam Özel Pangaltı Ermeni Okulları'ndaki iftara katılacağı duyurulan Milli eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın Ankara'ya davet edilmesi dikkat çekti. Adı Meclis Başkan adaylığı için geçen Avcı, dün akşam Davutoğlu'nun vekillere verdiği yemeğe de Davutoğlu gibi 10 dakika geç kaldı ve Davutoğlu ile ayrı kapılardan aynı anda salona girdi.