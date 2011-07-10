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Dünya

DAVUTOĞLU SUUD EL FAYSAL İLE BİR ARAYA GELDİ CİDDE (A.A)

10 Temmuz 2011 18:18

-DAVUTOĞLU SUUD EL FAYSAL İLE BİR ARAYA GELDİ CİDDE (A.A) - 10.07.2011 - Eyüp Coşkun - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan'a resmi ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Suud El Faysal ile görüştü.  Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal, Davutoğlu'nu Dışişleri Bakanlığı binasının kapısında karşıladı. İki bakanın heyetler halinde görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. İki bakanın görüşmeleri, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen öğle yemeği toplantısında devam etti.  Davutoğlu, Mısır ve Libya ziyaretlerinin ardından, Ortadoğu bölgesindeki bir sonraki ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor. Davutoğlu dün KKTC'ye günübirlik ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a gelmişti. Bakan Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün İran'a hareket edecek. Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından da kabul edilmesi planlanan Davutoğlu'nun yapacağı bu görüşme, Kral'ın bir başka şehirde düzenlenen bir etkinliğe katılmasından ötürü Cidde'de bulunmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

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