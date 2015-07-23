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Davutoğlu: Suruç'ta gençlerin canına kasteden DAEŞ bizden aynı cevabı alacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı

23 Temmuz 2015 03:13

Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından , "Gençlerin canına kasteden DAEŞ ya da kalleşçe polisimize, askerimize, masum vatandaşlarımıza kurşun sıkan PKK. Hangi amaç ve kaynaktan beslenirse beslensin her Terör örgütü bizden aynı cevabı alacak" dedi.

Davutoğlu, Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'a yönelik şu açıklamaları yaptı.

Bakanlar Kurulu'nda bugün, Suruç'taki hain terör eylemini ve bundan sonra sınırda alınacak ilave önlemleri detaylı bir şekilde ele aldık. Gençlerin canına kasteden DAEŞ ya da kalleşçe polisimize, askerimize, masum vatandaşlarımıza kurşun sıkan PKK. Hangi amaç ve kaynaktan beslenirse beslensin her Terör örgütü bizden aynı cevabı alacak.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisimizin şehit edilmesiyle ilgili güvenlik güçlerimiz soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Bu hain saldırının fail ya da faillerinin en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

 

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