Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Suriye'de son dönemde yaşananları TRT World yayınında değerlendirdi. "Türkiye'nin Suriye'de hiçbir zaman gizli bir planı olmadı" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin güvenini tekrar kazanması için ABD'nin PKK ile işbirliğine son vermesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Suriye'yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman çözüm için çalıştığını söyleyen Davutoğlu, "Dürüsttük, çünkü Suriye'yle ilgili hiçbir gizli planımız yoktu. Başdanışman olarak Suriye'ye 62 kez gittim. Asla etnik ya da mezhepsel bir ajandamız olmadı. Arap Baharı başladığında da 7 ay boyunca (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ı halka karşı orduyu kullanmaması için ikna etmeye çalıştık. Ama bizi dinlemedi ve diplomasiyi reddetti" şeklinde konuştu.

Afrin operasyonunun Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için yapıldığını ifade eden Davutoğlu, "ABD'nin işgaliyle Irak'ın kuzeyinde oluşan boşluk sonrası PKK Irak'ta, Kandil'de kendine yer edindi. Türkiye Suriye'de böyle bir yapılanmaya göz yumamaz. PKK nerede olursa olsun, Türkiye meşru müdafa hakkını kullanacaktır" dedi.

ABD'nin YPG politikasına da değinen Davutoğlu, "ABD, IŞİD'e karşı YPG'ye ihtiyacımız var diyerek Türk halkını asla ikna edemez. Bu tamamen geçersiz bir argümandır. Aramızdaki güveni yeniden tesis etmek için için Amerikalılar FETÖ'ye karşı derhal harekete geçmeli, PKK'yla dolaylı ve doğrudan tüm ilişkileri kesmelidir" ifadelerini kullandı.