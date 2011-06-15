-DAVUTOĞLU SURİYELİLERİ ZİYARET ETTİ YAYLADAĞ (A.A) - 15.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki olaylardan kaçarak Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınında, Suriye'nin Harapgöz köyü sınırı bölgesinde bekleyen Suriyeli vatandaşları ziyaret etti. Davutoğlu, bir süre Suriyelilerle konuştuktan sonra Yayladağ ilçesinde bulunan eski Tekel fabrikasında oluşturulan geçici çadır kentte incelemelerde bulundu. Bakan Davutoğlu ayrıca, çadır kentteki hastanede bulunan yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.