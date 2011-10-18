-Davutoğlu Suriyeli muhaliflerle görüştü ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - ‪Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam Suriye muhalefetine mensup grupların oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi (SUK) temsilcilerini kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap Birliği'nin Davutoğlu ile görüşmesinin ardından Suriyeli muhalifler dün Ankara'ya geldi. Kahire'de Suriye hakkında yapılan Arap Birliği toplantısının ertesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Davutoğlu'nu arayıp toplantı sonuçları hakkında bilgi verdi. Davutoğlu ile Arabi arasında bu konuda ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu. Davutoğlu ile SUK temsilcileri arasında yapılan görüşmede Konsey üyeleri, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş ve düşüncelerini aktararak, temasları hakkında bilgi verdi. Arap Birliği'nden görüşmelerde bulunmak üzere davet aldıklarını belirten SUK temsilcileri, Kahire temasları hakkında görüş alışverişinde bulundular.