Davutoğlu, Suriyeli muhafızların eski komutanı Manaf Tlas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Suriye muhafızlarının eski komutanı Manaf Tlas ile görüştü. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Dışişleri'nin Ortadoğu'dan sorumlu müsteşar yardımcısı Büyükelçi Halit Çevik de katıldı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Dışişleri Konutu'nda Tlas'la iftar yemeğinde görüştü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in çocukluk arkadaşı ve Suriye Muhafızlarının eski komutanı general Manaf Tlas'ın gizlice Suudi Arabistan'dan Ankara'ya geldi. Tlas Suriye'deki en etkili Sünni ailelerden birinin üyesi olduğu biliniyor. Muhaliflere Suriye konusunda birlik çağrısı yaptığı bilinen Tlas'ın muhalefet kanadına geçtiği iddia edilmekte. Tlas'ın Esed sonrası Suriye'de en önemli aktörlerden biri olduğu biliniyor.

Esed'in en güvendiği adamdı

Manaf Tlas, Suriye’nin en köklü Sünni ailelerinden birisinin oğlu. 48 yaşındaki tümgeneral Tlas, Hafız Esed’in 2000 yılında ölümünden sonra Beşar Esed’in sağ kolu oldu. Suriye eski savunma bakanlarından Mustafa Tlas’ın oğlu olan Manaf, Beşar Esed’le çocukluk yıllarından tanışıyor. Beşar Esed ile Manaf Tlas arasındaki karşılıklı güven, Tlas’ın Suriye Cumhuriyet Muhafızları komutanlığına yütselmesini sağladı. Beşar Esed, alacağı kararlar öncesi son olarak hep Tlas’a danışıyordu.

Esed'i reform için bir şans olarak görüyordu

Tlas, Beşar Esed’i Suriye’de reform sürecinin başlatılması için bir şans olarak gördü. Ancak Tlas, Beşar Esed rejiminin halka yönelik askeri operasyonlarına bir süre sonra isyan etti ve Temmuz başında beraberinde 23 askerle Türkiye’ye kaçtı. Türkiye üzerinden Paris’e giden ve orada yaşayan ailesiyle biraraya gelen Tlas’ın bir süredir Suudi Arabistan’da olduğu ve bu ülkeden Ankara’ya geldiği öğrenildi.

Suriye'de devlet değil, rejim yıkılmalı

Manaf Tlas, Suriye muhalefetinin Suriye Ulusal Konseyi çatısı altında birleşmesini ve Suriye’de devletin değil, rejimin yıkılması gerektiğini savunuyor. Suriye’nin geleceği için devlet geleneğinin devam etmesine önem veren Tlas, ülkenin Esed sonrası geçiçi dönemin devlet başkanı olabilecek isimler arasında yer alıyor. Manaf Tlas’in ailesinden bir kesim muhalefette yer alırken, bir kesim de halen Esed rejimini destekliyor.