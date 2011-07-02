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DAVUTOĞLU: SURİYE'DE REFORM GEREKLİ KAHİRE (A.A)

02 Temmuz 2011 21:29

-DAVUTOĞLU: SURİYE'DE REFORM GEREKLİ KAHİRE (A.A) - 02.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'a yaptığı resmi ziyaretin ikinci ayağında, Dışişleri Bakanı Muhammed El Urabi ile görüştü.  Mısır Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından, iki ülke arasında heyetlerarası toplantı yapıldı.  Davutoğlu ve Urabi, görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı yaparak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Türkiye'deki genel seçimlerin ardından ilk yurt dışı gezisini Mısır'a yaptığını belirten Davutoğlu, "Aynı şekilde Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed El Urabi'nin bu göreve atanmasının ardından Mısır'a gelen ilk yabancı bakan olma özelliğini taşıyorum" dedi. Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı ziyaret öncesinde Mısır Dışişleri Bakanı Urabi ile iki ülke arasındaki iş birliği ve stratejik konuları görüştüklerini belirtti.  Gazetecilerin Libya, Suriye, Filistin ve bölge ile ilgili sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye'nin bölgede izlediği politikaların açık ve şeffaf olduğunun altını çizerek, Suriye ile Türkiye'nin kardeş olduğunu bir kez daha dile getirdi. Davutoğlu, Suriye yönetiminin reformlar yapması,  halkın isteklerine kulak vermesi ve saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.  Türkiye'nin Libya'daki çatışmaların durdurulması konusunda çabalarını anlatan Davutoğlu, "Libya'da çözüm bulunması gerekir fakat Kaddafi'ye sadık birlikler şehirlere ve sivil halka  saldırılarda bulunuyor. Sivillerin korunması bizim için önceliktir. Libyalı sivillerin korunması gerekmektedir" diye konuştu.  Yarın Libya'nın Bingazi kentine gideceğini ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin hem Trablus hem de Bingazi nezdinde çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Davutoğlu, Libya sorununun başlangıcından itibaren Türkiye'nin çözüm için aktif rol oynadığının altını çizdi.  Gazze şeridindeki İsrail ablukasının yasa dışı olduğunu dile getiren Davutoğlu, Türkiye'nin Ortadoğu'daki barışa yönelik tüm çabalarını desteklediğini belirtti.  Bir gazetecinin, "Gazze şeridine gitmesi planlanan yardım filosuna ilişkin pozisyonunuz ne olacak" sorusuna Davutoğlu, "Yardım filosu özel bir filo ve bizim bu filoya gidip gitmeme konusunda bir etkimiz söz konusu değil" yapıtını verdi. Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed El Urabi de Türkiye ile ilişkilerinin her dönemde olduğu gibi istikrarla devam ettiğini, iki ülkenin bölgede stratejik iş birliği yaptığını belirtti.  Urabi, Türkiye'nin Mısır'da 1.5 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti.  Urabi, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere, Yüksek Stratejik Konsey kurulacağını söyledi. Konseyin, Ortadoğu istikrarı için önemli olduğunu vurgulayan Urabi, iki ülke arasındaki bölgesel iş birliğinin önemini anlattı.

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