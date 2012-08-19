Davutoğlu: Suriye’deki zulme sessiz kalmayız

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, komşuluk hukukunun gereği olarak çatışmalardan kaçan Suriyelilere kapılarını açtıklarını hatırlatarak, “Kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Zulme hiçbir zaman sessiz kalmayacağız” dedi.



Bayramını geçirmek için Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Davutoğlu, ''Biz burada bayram namazını eda ederken Halep'te, Lazkiye'de, Şam'da, Humus'ta gerekli güvenlik şartları sağlanamadığı için bayram havasını teneffüs edemeyenlere de Allah en kısa zamanda bu bayram havasını teneffüs etmeyi nasip etsin'' diye konuştu.

''Allah, bu mübarek günlerde ülkemize ve milletimize yönelik terör tehdidiyle Ramazan bayramında bile şehitlerimizin kanlarının akmasına sebep olan belalara ve tehlikelere karşı vatanımızı emin eylesin'' diyen Davutoğlu, ''Allah, bu fitne yuvalarına hiçbir zaman fırsat vermesin. Milli birlik ve kardeşlik içinde bayramı eda edip bayramdan sonra da hakkıyla bu bayramı yaşayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmayı nasip eylesin'' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, bir gazetecinin Suriye'de son günlerde katliamların artması nedeniyle Türkiye'ye gelen mülteci sayısının artmasıyla ilgili bir sorusu üzerine, Suriye'den gelen mültecilerin sayısının 67 bini bulduğunu, bugünkü gelişmelerle bu sayının 70 bini bulabileceğini bildirdi.

Ramazan'ın son 10 gününde Suriye'deki zulmün de olağanüstü arttığını ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

''Suriye'de gelişler de arttı. Bir günde 5 bin Suriyeli kardeşimiz Türkiye'ye sığındı. Hamdolsun ki; sığınacak yerleri, komşuları vardı. Komşuluk sadece aile arasında komşuluk değildir. Komşuluk hukuku ülkeler, halklar arasında da vardır. Biz bugün bu komşuluk hukukunun gereğini yapıyoruz.

Suriye'deki, Irak'taki veya diğer komşu ülkelerdeki kardeşlerimizin ayağına bir diken batsa biz bunu hissederiz. Son dönemde de Suriye'de bunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye'ye gelmelerini gerektiren şartlar ortadan kalkar ama bu şartlar ortadan kalkmadığı sürece Türkiye her zaman bu kardeşlerimizin diyarı olacak ve onlara yardım elinin uzatıldığı ülke olmaya devam edecektir.''

‘Zulme sessiz kalmayız'



Zulme hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını anlatan Davutoğlu, “Bayram günü bir kez daha seslenmek istiyorum; bundan sora da komşularımızda, bölgemizde veya dünyanın herhangi bir köşesinde bir zulüm söz konusu olduğunda ülkemiz ve milletimiz sessiz kalmayacaktır'' diye konuştu.