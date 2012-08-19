T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Suriye’deki zulme sessiz kalmayız

Bayramını geçirmek için Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı

19 Ağustos 2012 18:05

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, komşuluk hukukunun gereği olarak çatışmalardan kaçan Suriyelilere kapılarını açtıklarını hatırlatarak, “Kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Zulme hiçbir zaman sessiz kalmayacağız” dedi.
 
Bayramını geçirmek için Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Davutoğlu, ''Biz burada bayram namazını eda ederken Halep'te, Lazkiye'de, Şam'da, Humus'ta gerekli güvenlik şartları sağlanamadığı için bayram havasını teneffüs edemeyenlere de Allah en kısa zamanda bu bayram havasını teneffüs etmeyi nasip etsin'' diye konuştu.

''Allah, bu mübarek günlerde ülkemize ve milletimize yönelik terör tehdidiyle Ramazan bayramında bile şehitlerimizin kanlarının akmasına sebep olan belalara ve tehlikelere karşı vatanımızı emin eylesin'' diyen Davutoğlu, ''Allah, bu fitne yuvalarına hiçbir zaman fırsat vermesin. Milli birlik ve kardeşlik içinde bayramı eda edip bayramdan sonra da hakkıyla bu bayramı yaşayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmayı nasip eylesin'' ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, bir gazetecinin Suriye'de son günlerde katliamların artması nedeniyle Türkiye'ye gelen mülteci sayısının artmasıyla ilgili bir sorusu üzerine, Suriye'den gelen mültecilerin sayısının 67 bini bulduğunu, bugünkü gelişmelerle bu sayının 70 bini bulabileceğini bildirdi.

Ramazan'ın son 10 gününde Suriye'deki zulmün de olağanüstü arttığını ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

''Suriye'de gelişler de arttı. Bir günde 5 bin Suriyeli kardeşimiz Türkiye'ye sığındı. Hamdolsun ki; sığınacak yerleri, komşuları vardı. Komşuluk sadece aile arasında komşuluk değildir. Komşuluk hukuku ülkeler, halklar arasında da vardır. Biz bugün bu komşuluk hukukunun gereğini yapıyoruz.

Suriye'deki, Irak'taki veya diğer komşu ülkelerdeki kardeşlerimizin ayağına bir diken batsa biz bunu hissederiz. Son dönemde de Suriye'de bunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye'ye gelmelerini gerektiren şartlar ortadan kalkar ama bu şartlar ortadan kalkmadığı sürece Türkiye her zaman bu kardeşlerimizin diyarı olacak ve onlara yardım elinin uzatıldığı ülke olmaya devam edecektir.''

 

‘Zulme sessiz kalmayız'


Zulme hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını anlatan Davutoğlu, “Bayram günü bir kez daha seslenmek istiyorum; bundan sora da komşularımızda, bölgemizde veya dünyanın herhangi bir köşesinde bir zulüm söz konusu olduğunda ülkemiz ve milletimiz sessiz kalmayacaktır'' diye konuştu.

ETİKETLER

ahmet davutoğlusuriyetürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24