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Davutoğlu: Suriye'de yaşananlar iç çatışmaya dönüşebilir

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki yaşanan çatışmaların iç savaşa dönüşme riski olduğunu söyledi.

18 Kasım 2011 02:00


T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki yaşanan çatışmaların iç savaşa dönüşme riski olduğunu söyledi.


AFP’ye özel bir röportaj veren Davutoğlu, ordudan ayrılan subayların artık silahlarını Suriye'ye döndürmeye başladığını belirterek, “Dolayısıyla bir iç savaşa dönüşme riski olduğunu söylüyorum. Bu kıyımı sonlandırmak için doğru zaman gelmiştir. Bu yüzden Arap girişimi önemlidir” dedi.
 

Davutoğlu, “Eğer bu girişim başarısız olursa, Suriye’de her zaman için bir iç savaş ve yüksek tansiyon riski söz konusu olabilir” diye konuştu.
 

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise İstanbul'da yaptığı açıklamada Suriye rejiminin artık reform yapması için çok geç olduğunu söyledi.
 

Juppe, TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Volkan Bozkır ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz Suriye rejiminin bir reform programı uygulamaya niyetli olmadığını düşünüyoruz. Şimdi de reformlar için çok geç" dedi.
 

Fransa ile Türkiye'nin Suriye krizi konusunda "örtüşen bir yaklaşım" izlediğini söyleyen Juppe, Türkiye'nin Suriye muhalefetinin ortaya attığı, sınırda bir tampon bölge oluşturmasıyla ilgili tartışmalara, "Bu Türkiye'ye kalmış. Ancak biz böyle bir kararın uluslararası kamuoyuyla işbirliği içinde alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.





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