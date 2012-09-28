Davutoğlu: Suriye'de savaş riski göze alınabilir

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de sivilleri korumak amacıyla tampon bölge oluşturulması için savaş riskinin göze alınabileceğini söyledi.



ABD'nin New York kentinde gerçekleşen BM 67. Dönem Genel Kurulu'nda tartışılan ana konu Suriye'deki iç savaştı. Görüşmelerde bu konuda BM'nin çözüm üretmede yetersiz kaldığı vurgulandı.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, İngiliz yayın kuruluşu BBC muhabiri Jeremy Bowen'un sorularını yanıtladı.

Suriye'de sığınmacılar için tampon bölgelerin oluşturulması gerektiğini bir kez daha dile getiren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye'de göç etmeye zorlanmış binlerce insana yardım ulaştırmak için savaş riskinin göze alınabileceğini söyledi.

Suriye topraklarında oluşturulacak tampon bölgenin, Beşşar Esed'e sivilleri öldürmeyi durdurması konusunda bir uyarı olacağını belirten Davutoğlu, "Eğer bugün bu saldırılardan kaçan kadınlar ve çocuklar için bazı kararlar verilmezse, gelecekte çok daha büyük risklerle karşı karşıya kalırız" dedi.



'BM özür dilemk zorunda kalacak'



BM'nin Suriye'deki krizi çözmede yetersiz kaldığını da vurgulayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: "Korkarım ki birkaç yıl sonra bir başka Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye'ye gidip yaşananlara tepkisiz kalındığı için özür dilemek zorunda kalacak."



'Türkiye'de 90 bin sığınmacı var'



Suriye'nin komşusu Türkiye'nin de yaşanan savaşa bölgedeki her ülke kadar maruz kaldığını dile getiren Davutoğlu, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye 120 bin sığınmacının giriş yaptığını ve bunlardan 90 bininin kamplarda yaşadığını söyledi.