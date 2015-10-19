Davutoğlu: Suriye sınırında düşürülen İHA, Rus yapımı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırında sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülen İHA’nın Rus yapımı olduğunu açıkladı. Davutoğlu, “Rus yapımı İHA idi ama Rusya ‘bizim değil’ dedi araştırıyoruz. Bilemeyiz bazı milislerin olabilir, PYD’nin olabilir hatta DEAŞ’ın olduğuna dair bilgiler var ama o bölgede DEAŞ yok” ifadelerini kullandı.

A Haber kanalında Murat Akgün'ün sorularını cevaplayan Davutoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Hava ihlallerinin olduğu yerlerde DEAŞ yok. Bütün bunları Rusya ile açık yüreklilikler konuşuyoruz.

Başbakan olarak o toplantı sonrası gerekli talimatları verdik. Türk hava sahasında milliyeti ne olursa olsun her uçan vasıta ihlal noktasında gerekli şekilde düşürülecek.

Bu İHA Kilis üzerinde fark edildiğinde düşürüldü. Uçak da olsa, helikopter de olsa düşürülürdü özellikle söylüyorum ki hava sahamıza saygı gösterecekler.

Rus yapımı İHA idi ama Rusya ‘bizim değil’ dedi araştırıyoruz. Bilemeyiz bazı milislerin olabilir, PYD’nin olabilir hatta DEAŞ’ın olduğuna dair bilgiler var ama o bölgede DEAŞ yok.

Ama Rus yapımı, kuş bile uçsa demiştim. Az hasarla caydırıcı bir gelişme oldu, uçak da olsa aynısı yapılırdı. Umarız Rusya daha dikkatli bir tavır sergiler.

Bizim çevre bölgelerdeki yangının Türkiye’ye bulaşmaması için gerekli kudretimiz vardır.”