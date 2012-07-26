Davutoğlu: Suriye politikasından vazgeçmeyeceğiz

Başta Suriye olmak üzere dış politikada izlenen yol haritası nedeniyle ağır eleştiriler alan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geri adım atılmayacağı mesajı verdi. Suriye politikasından vazgeçmeyeceğini söyleyen Davutoğlu, "Biz geçen asırda, yüz yıl önce, Trablus, Yemen, Balkan Savaşları’nda ne yaptıysak onu yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin eleştirlerin merkezinde olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuştu.



"Bu halklarla aramıza hangi duvarları koyarlarsa koysunlar bunları tek tek yıkmaya kararlıyız" şeklinde konuşan Davutoğlu, "Zihinde bir ideal gönlünde bir hedef taşıyanlar başarılı olurlar. Eğer dünyayı değiştiremiyecekseniz, bir sesiniz olmayacaksa siyaset yapmanın da dış politikanın da anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Esad rejimini destekleyen ülkeleri eleştiren Davutoğlu, "Zulm ile abad olunmaz, hangi güçler arkasında olursa olsun Esed yönetimi başarılı olamaz” dedi.

Suriye politikasını eleştirenlere “Biz tarihi doğru okuyoruz” diyen Davutoğlu, daha önce, Mısır, Tunus ve Yemen’de izlenen politikanın, adalet ve insani değerler politikasının Suriye’de de izleniğini söyledi.

“Hiçbir zaman bekle gör politikası takip etmeyeceğiz. Biz ne zulme sessiz kalırız, ne bekle gör politikası takip ederiz. Biz kendi özgün yolumuzu, kendi politikamızı seçtik. Onu izliyoruz” dedi.



Kılıçdaroğlu CHP'lilere havale



Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nı haberinde Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da Konyalı CHP’lilere havale etti.

Kılıçdaroğlu’nun “Edep sınırlarını aştığını” kaydeden Davutoğlu, Konyalıların CHP İl Başkanlığı’na gidirek gösterdikleri tepkiyi hatırlattı ve “Konyalı kardeşlerime tepkileri nedeniyle teşekkür ediyorum, ana muhalefet partisi liderini de ahlak ve edep sahibi CHP’li kardeşlerime havale ediyorum” diye konuştu.