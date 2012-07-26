T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Suriye politikasından vazgeçmeyeceğiz

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin eleştirlerin merkezinde olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuştu

26 Temmuz 2012 12:45

Başta Suriye olmak üzere dış politikada izlenen yol haritası nedeniyle ağır eleştiriler alan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geri adım atılmayacağı mesajı verdi. Suriye politikasından vazgeçmeyeceğini söyleyen Davutoğlu, "Biz geçen asırda, yüz yıl önce, Trablus, Yemen, Balkan Savaşları’nda ne yaptıysak onu yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin eleştirlerin merkezinde olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuştu.
 
"Bu halklarla aramıza hangi duvarları koyarlarsa koysunlar bunları tek tek yıkmaya kararlıyız" şeklinde konuşan Davutoğlu, "Zihinde bir ideal gönlünde bir hedef taşıyanlar başarılı olurlar. Eğer dünyayı değiştiremiyecekseniz, bir sesiniz olmayacaksa siyaset yapmanın da dış politikanın da anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Esad rejimini destekleyen ülkeleri eleştiren Davutoğlu, "Zulm ile abad olunmaz, hangi güçler arkasında olursa olsun Esed yönetimi başarılı olamaz” dedi.

Suriye politikasını eleştirenlere “Biz tarihi doğru okuyoruz” diyen Davutoğlu, daha önce, Mısır, Tunus ve Yemen’de izlenen politikanın, adalet ve insani değerler politikasının Suriye’de de izleniğini söyledi.

“Hiçbir zaman bekle gör politikası takip etmeyeceğiz. Biz ne zulme sessiz kalırız, ne bekle gör politikası takip ederiz. Biz kendi özgün yolumuzu, kendi politikamızı seçtik. Onu izliyoruz” dedi.


Kılıçdaroğlu CHP'lilere havale


Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nı haberinde Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da Konyalı CHP’lilere havale etti.

Kılıçdaroğlu’nun “Edep sınırlarını aştığını” kaydeden Davutoğlu, Konyalıların CHP İl Başkanlığı’na gidirek gösterdikleri tepkiyi hatırlattı ve “Konyalı kardeşlerime tepkileri nedeniyle teşekkür ediyorum, ana muhalefet partisi liderini de ahlak ve edep sahibi CHP’li kardeşlerime havale ediyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

ahmet davutoğlusuriyedışişleri bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24