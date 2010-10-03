-DAVUTOĞLU: SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ HEYECAN YARATTI LAZKİYE (A.A) - 03.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğinin sadece iki ülke arasında değil bölgede ve dünyada heyecan yarattığını söyledi. Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. Bakanlar toplantısı Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılıyor. Toplantının açılışında konuşan Davutoğlu, Suriye ve Türkiye arasındaki işbirliğinin sadece iki ülke arasında değil bölgede ve dünyada büyük heyecan yarattığını belirterek, "Çünkü bu ilişki şu ana kadar rastlanan modellerin dışına çıkmıştır ve ilk defa bu bölgenin kaderini değiştirecek şekilde iki ülke kendi aralarındaki ilişkileri hiçbir sınır tanımadan iyileştirme kararı almışlardır ve bunu gerçekleştirmişlerdir" dedi. Kendilerinin sadece güzel fikirler ortaya sürmediğini, bu fikirleri hayata geçirecek doğru ve etkin mekanizmaları da ortaya koyduklarını ifade eden Davutoğlu, "Bunun en güzel nişanesi YDSK'nın kurulmasıydı. Böyle mekanizmaların sadece kurulması değil sürdürülebilir olması da önemlidir" diye konuştu. Bu yılki toplantıda ise iki hususu gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Davutoğlu, bunların ilkinin geçen yılki toplantılarda alınan kararların ne kadar hayata geçirildiğinin ve katedilen mesafenin değerlendirilmesi, ikincisinin de yeni işbirliği alanlarının gözden geçirilmesi olduğunu bildirdi. -TÜRKMANİ: "4'LÜ ÇEKİRDEK İŞBİRLİĞİNE BAŞLAYACAĞIZ"- Suriye heyetine başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Asistanı Hasan Türkmani ise YDSK'nın iki ülke ilişkilerinin gelişmesine çok önemli katkıda bulunduğunu ve diğer ülkelere örnek oluşturduğunu söyledi. Bölge ülkelerinin Suriye-Türkiye işbirliğini ve konseyi yakından izlediğini belirten Türkmani, "Konsey, bütün tarafların takdirini kazandı. Gerek kardeş ülke Türkiye'de gerekse Suriye'de liderlik düzeyinde bu konseye büyük bir destek bulunmaktadır. Bu konseyin çalışması iki kardeş ülkenin geleceğine ve çıkarınadır" dedi. İki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin bölgede güvenlik ve istikrarın gelişmesinde etken olacağını vurgulayan Türkmani, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında kurulan Ortak Ticaret Konseyine atıfta bulunarak, "Önümüzdeki dönemde biz, 4'lü çekirdek işbirliğine başlayacağız. Bu sonuca, iki ülke arasındaki stratejik konseyin kurulması ve başarılı olması neticesinde gelinmiştir" diye konuştu. -ATALAY-SAMMUR GÖRÜŞMESİ- Bu arada İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Suriyeli mevkidaşı Said Sammur ile ikili görüşme yaptı. İki ülke arasındaki güvenlik ve terör konularının ele alındığı görüşmede, Sammur'un terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi. Atalay ve Sammur'un terörle daha etkin mücadele için Irak ve İran ile de etkin çalışmalar yürütülmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. Beşir Atalay'ın önümüzdeki günlerde terörle mücadele konusunda temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye tekrar gelebileceği belirtiliyor.