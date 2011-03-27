-DAVUTOĞLU, SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'i arayarak, reform sürecinin ilerlemesi yönünde atılacak adımların destekleneceğini söyledi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı aramasının ardından Dışişleri Bakanı Muallim'i aradı. Davutoğlu, "dost ve kardeş Suriye'deki olayların yakından takip edildiğini" belirterek, meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaların üzüntüyle karşılandığını iletti. Sorumluların saptanması için soruşturma başlatılmasını ve gözaltına alınan kişilerin salıverilmesini "doğru yönde atılmış adımlar olarak gördüklerini" aktaran Davutoğlu, halkın meşru taleplerinin ve beklentilerinin karşılanmasını teminen siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda reform çalışmalarının başlatılması konusundaki açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun, "bu çalışmaların süratle tamamlanarak alınacak kararların zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmasının önemine" vurgu yaptığı, "reform sürecinin ilerletilmesi yönünde atılacak adımları yürekten desteklediğini" kaydettiği bildirildi. Bakan Davutoğlu Muallim'e, "Türkiye'nin, reform süreci çerçevesindeki çalışmalara elinden gelen her türlü desteği vermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduğunu" söyledi.