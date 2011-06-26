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Dünya

DAVUTOĞLU, STORE VE STUBB İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) 

26 Haziran 2011 01:13

-DAVUTOĞLU, STORE VE STUBB İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç ve Finlandiya dışişleri bakanları ile telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu'nun, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmelerde, BM Genel Kurulunda ara buluculuk konusunda alınan karar ve bölgesel konular ele alındı. BM Genel Kurulu, 22 Haziran'da, Türkiye ve Finlandiya'nın girişimiyle sorunların barışçıl çözümünde ara buluculuğun güçlendirilmesini öngören bir karar tasarısı kabul etmişti.  Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin, BM Genel Kurulunda ara buluculuk konusunda alınan karar ile BM bünyesinde bundan sonra ayrı bir gündem maddesi altında ele alınması kararlaştırılan ara buluculuk konusundaki öncü konumunu sürdüreceği bildirilmişti.

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