-DAVUTOĞLU: SİYASİ DEĞİŞİKLİK MUTLAKA YAPILMALI DOHA (A.A) - 13.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya halkının talepleri doğrultusunda bir siyasi değişikliğin mutlaka yapılması ancak bunun yönteminin barışcıl olması gerektiğini belirtti. Davutoğlu, Libya Temas Grubu'nun Doha'da yapılan ilk toplantısının ardından Türkiye'den gelen gazetecilere değerlendirmede bulundu. Libya Temas Grubu'nun Londra'daki Libya Konferansı'nda oluşturulduğunu anlatan Davutoğlu, toplantıya Londra'daki konferansa oranla daha az sayıda katılımın olduğu ancak Afrika Birliği'nin bugünkü toplantıya katılmasının önemli olduğunu ifade etti. Temas Grubu'nun toplantısında herkesin kendi perspektifini ortaya koyduğunu, Türkiye olarak kendilerinin de kendi perspektiflerini paylaştığını dile getiren Davutoğlu, ''Sayın Başbakanımızın geçen hafta açıkladığı yol haritasının ana unsurlarını burada bir kez daha taraflarla paylaşma imkanı bulduk'' dedi. Libya'da Türkiye'nin tutumu ve pozisyonunun çok açık ve net belli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi: ''Libya halkının talepleri doğrultusunda bir siyasi değişikliğin mutlaka yapılması gerekir ancak onun yöntemi barışçıl olmalıdır ve biran önce insani trajediye dönüşen sivillere yönelik saldırılar durmalıdır ve gerçek bir ateşkes sağlanmalı. Sonra da bu barışçıl süreç, bir anlamda siyasi süreç devreye sokulmalı. Bu konudaki yoğun çabalarımız sürüyor.'' -LİBYA MUHALEFETİ TEMSİLCİLERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ- Mısır'da Arap Ligi Genel Sekreteri Amr Musa ile görüştüğünü anımsatan Davutoğlu, Temas Grubu'nun bugünkü toplantısının dışında BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ve öncesinde de Genel Sekreterin Libya Özel Temsilcisi Abdelilah El Hatip ile görüştüğünü ifade etti. Davutoğlu, ayrıca Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping ile uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptıklarını, Ping'in Afrika Birliği heyetinin Libya'da yaptığı temasları kendisine aktardığını ve Türkiye'nin çalışmaları ile benzerliklere dikkati çekerek, birlikte çalışmanın olumlu sonuçlar vereceğini vurguladığını kaydetti. Görüşmede Arap Ligi, Afrika Birliği ve BM'nin birlikte çalışmasının ve Türkiye'nin buna katkılarının üzerinde durduklarını belirten Davutoğlu, ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad ile iki kez görüştüğünü ve Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamim ile de bir araya geldiğini söyledi. Davutoğlu, ikili düzeyde başka görüşmeler de gerçekleştirdiğini belirterek, ''Burada Libya muhalefetinin temsilcileri ile de görüşme imkanı buldum. Sayın Mahmud Cibril ve arkadaşlarıyla. Dolayısıyla tabloyu daha geniş bir perspektiften değerlendirme imkanı bulduk'' dedi. Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sabah ile de görüştüğünü, görüşmede bir taraftan Libya diğer taraftan Körfez'deki gelişmelerle ilgili istişare imkanı bulduklarını aktaran Davutoğlu, yarın Berlin'de yapılacak NATO toplantısında da bu konuların ele alınacağını kaydetti. Arap Ligi, Afrika Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı, BM ve Avrupa Birliği gibi bölgesel örgütlerin de Kahire'de toplanacağına işaret eden Davutoğlu, ''Önümüzde mümkün olduğu kadar katkıda bulunabileceğimiz ve bu gerilimi düşürebileceğimiz bir çalışma temposunu sürdürmeye devam edeceğiz'' diye konuştu. -"ORTAK BİR AÇIKLAMA DEĞİL" Davutoğlu, Libya Temas Grubu'nun başkanlık açıklamasında Kaddafi'ye sert bir şekilde çekil çağrısı yapıldığı anımsatılarak, yorumunun sorulması üzerine ''Bu tabi başkanlık açıklaması. Başkanlık kendisi vurgularda bulunur dolayısıyla herkesin ortak açıklaması değil ama genel hissiyatı yansıtan açıklamalar. İçerdeki genel söylenenleri yansıtan bir açıklama'' diye konuştu.