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Dünya

Davutoğlu Sırbistan'a gidiyor ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 02:10

-Davutoğlu Sırbistan'a gidiyor ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç'in daveti üzerine çalışma ziyareti için yarın Belgrad'a gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, 19 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirmesi öngörülen Sırbistan ziyaretinin, Hakkari'deki menfur terör saldırıları nedeniyle ertelendiği hatırlatılarak, yarın ertelenen bu ziyaretin gerçekleştirileceği bildirildi. Davutoğlu'nun Jeremiç'le yapacağı görüşmelere ek olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç tarafından da kabul edilmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Davutoğlu'nun temaslarında Sancak dahil iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konular ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alış verişinde bulunacağı belirtilerek, "Türkiye, Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrar için kilit önemi haiz olarak gördüğü Sırbistan'la ilişkilerine büyük önem atfetmektedir" denildi.

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