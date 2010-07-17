-DAVUTOĞLU: SINIRIN AÇILMASI SÖZKONUSU DEĞİL ALMATI (A.A) - 17.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan'la sınırların açılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları toplantısı için Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Davutoğlu, Ermenistan'la sınırların açılacağına dair basında yer alan haberleri yalanladı. Kars Valiliğiyle yapılan görüşmenin, NATO çerçevesinde olağanüstü bir hal durumunda, deprem ve afet gibi, yardımların nasıl ulaştırılacağına dair bilgi alışverişi olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Sınırların açılması diye bir şey söz konusu değil, bu haberler yanlıştır" dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiğini söyleyen Davutoğlu, "Ben sayın Elmar'a da söyledim, sınırlarımızın açılması diye bir şey söz konusu değil, kimse böyle bir beklentiye girmesin" diye konuştu. AGİT Minsk grubunun katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında yapılan Yukarı Karabağ'la ilgili görüşme konusunda da Davutoğlu, "Yeni bir ivme kazanılmıştır, görüşmeler bu çerçevede sürecektir, konu bugünün meselesi değil yıllar öncesine dayanan bir sorun, ben sonunda çözümün yakalanacağına inanıyorum" dedi.