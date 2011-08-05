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Davutoğlu 'silah yüklü kamyon'u doğruladı

Davutoğlu, İTO Başkanı Yalçıntaş'ın yaptığı ziyarette konuştu.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na, basında yer alan 'İran'dan Suriye'ye giden silah yüklü kamyon Türkiye'de durduruldu' haberi soruldu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyeti kabulünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'na, İran'dan Suriye'ye giden silah yüklü bir kamyonun Türkiye'de durdurulduğu iddiaları soruldu.

Dışişleri Bakanı da, "Böyle bir bilginin kendilerinde de olduğunu, gerekli tahkikatın yapıldığını" söyledi. 

Davutoğlu, konuyla ilgili, "Böyle bir bilgi bizde de var ve gerekli tahkikat yapılıyor. Dolayısıyla tabii hukuki çerçevede konu araştırılıyor. Detaylı bilgiyi gerektiğinde sizlere de veririm" dedi.


GÜNEY KIBRIS'TA PETROL! 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yürütülen petrol arama faaliyetlerinin sorulması üzerine de Davutoğlu, bu konuda Türkiye'nin tutumunun "net ve açık" olduğunu belirtti.

Daha önce birçok vesileyle bunu vurguladıklarını ifade eden Davutoğlu, "Kıbrıs sorunu çözülmeden ve adada bütün adayı temsil eden bir yönetim oluşmadan, adanın doğal kaynakları üzerinde veya denizdeki bölgeler üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkına kimse sahip değildir. Bu uluslararası hukuk bağlamında da doğru değildir, Türkiye'nin tutumu da nettir. Bu konuda gerekli tepkiyi gösteririz, eğer daha ileri adımlar söz konusu olursa" dedi.

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