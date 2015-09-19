Davutoğlu sığınmacıların temsilcileriyle görüşecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu saat 17:15'te, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de 2 milyon 225 bin 147 Suriyeli'nin olduğunu söylemişti. Kurtulmuş, sığınmacılara harcanan paranın 7,6 milyar doları aştığını anlatmış, Avrupa ülkelerini de yeterince yardım etmemekle eleştirmişti.

Numan Kurtulmuş ayrıca son dönemde İstanbul, Edirne ve TEM otoyolundaki tablodan da bahsetmiş, şu an 2 bin 300 Suriyeli'nin Edirne'de sınır kapısında ve İstanbul'da otogarlarda beklediğini açıklamıştı.

Son olarak beş gün önce Yunanistan sınırına geçmek için Edirne'ye giden ve otoban kenarındaki arazide bekleyen mültecilerden yaklaşık 700’ü, Edirne'ye doğru yürüyüşe geçmişti. Grubun önü, gişelere 50 metre kala jandarma ekiplerince kesilmişti.