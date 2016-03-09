Davutoğlu: Savunma sanayii için 5,9 milyar dolarlık yeni projelere onay verdik

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Acil ihtiyaçları karşılarken, orta ve uzun vadede yerli savunma sanayinin gelişmesini göz önünde bulunduracağız. 5,9 milyar dolarlık yeni projelere onay verdik. 4,5 milyarı yerli üretim şeklinde gerçekleşecek" dedi.

Davutoğlu, savunma sanayii toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Alınması gereken tedbirleri geniş bir şekilde ele alacağız. Bir taraftan acil ihtiyaçları göz önüne alarak alımları sürdüreceğiz, diğer taraftan savunma sanayinde millileşme oranını artıracak yerli üretime ağırlık vereceğiz. Acil ihtiyaçları karşılarken, orta ve uzun vadede yerli savunma sanayinin gelişmesini göz önünde bulunduracağız. 5,9 milyar dolarlık yeni projelere onay verdik. 4,5 milyarı yerli üretim şeklinde gerçekleşecek. Ayrıca 12 milyar dolarlık sözleşmesi tamamlanan veya planlanan projeyi de devreye sokmuş olduk.

Son iki ayda savunma sanayi ihracatımız yüzde 35 arttı.

Terörle mücadele ve çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar nedeniyle ihtiyaç olarak ortaya çıkan akıllı mühimmat üretimi konusunda mesafeler alındı. Üretimi Türkiye’de gerçekleşmiş oldu.

Müşterek savaş üretimiyle ilgili gelişmeleri ele aldık. Hava savunma sistemi, milli bir proje olarak aksamadan devam edecektir. Hayati, varoluşsal bir proje olarak gündemimizde olacak.

Atak helikopterinin motorlarıyla da millileşmesi konusunda çok önemli bir projeyi devreye sokacağız.

İki ay içerisinde savunma sanayi ihracatımız yüzde 35 arttı. Milli piyade tüfeğimizi üretmeyi hedeflemiştik. Bugün de seri üretime geçmek üzere bana takdim edildi. Bu konuda emek veren bütün mühendislerimize teşekkür ediyorum. Çok önce gerçekleşmesi gereken bir hedefti. Yine kararlı bir şekilde bunu takip ettik. Ayrıca özellikle terörle mücadele kapsamında ihtiyaç olarak ortaya çıkan akıllı mühimmat üretiminde çok önemli mesafeler alındı.

Müşterek savaş uçağıyla ilgili gelişmeleri gözden geçirdik. Hava savunma sistemini milli proje olarak geliştirmeye karar vermiştik. Bu proje aksamadan herhangi bir kesintiye uğramadan devam edecektir. Bizim için hayati bir proje olarak yer alacak. Atak helikopterinin tamamen millileşmesi için önemli adım attık. Silahlı İHA yapımı konusunda da önemli bir aşamaya gelindi.

Dışardan gelebilecek bir tehditle ilgili olarak alınması gereken tedbirler var. Gerekli adımlar atıldı. Sınır içi terörle mücadele konusunda gerekli ihtiyaçlar gözden geçirildi. Savunma sanayinin millileşmesi ve tümüyle mümkün olduğunca yerlileşmesi için gerekli adımlar atıldı. Bu kararlılığımız mutlak suretle devam edecek.

Daha önce de birçok vesiyle söyledim. Kürsü dokunulmazlığı Meclis'te olmazsa olmazdır. Ancak bu kürsü dokunulmazlığı istismar edilerek özellikle son dönemde terörle mücadelede ortak görüşe karşı olan ve 29 canımızı kaybettiğimiz bir saldırıdan sonra bu ortak görüşe katılmadılar. Diğer partilerin tutumlarını da açık ve net olarak görmek istiyorum. AK Parti olarak biz de gözden geçiriyoruz. Meclis Başkanı ile bu çerçevede bir görüşme yapmayı planlıyorum.