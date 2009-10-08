Davutoğlu: Sarkisyan'ı bekliyoruz!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan ile imzalanacak protokoller konusundaki açıklamaların Türkiye ve Ermenistan'dan değil, ev sahibi İsviçre'den beklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Yakın zamanda İsviçre'den bu konudaki açıklamaları alırsınız. Bizim açımızdan herhangi bir tereddüt söz konusu değildir" dedi.

Davutoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Balazs ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında 10 Ekim günü imzalanması öngörülen protokollere ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Davutoğlu, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türkiye ile Ermenistan arasında 14 Ekimde Bursa'da oynanacak Dünya Kupası eleme maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Sarkisyan'ın milli maç için Türkiye'ye gelmesi tabii ki bizim arzu ettiğimiz bir konudur. Ancak Cumhurbaşkanımız (Abdullah Gül), Erivan'a gittiğinde, hiçbir beklentisi olmaksızın büyük bir siyasi cesaret örneği göstererek gitti. Sarkisyan'ın herhangi bir ön koşulu, beklentisi olmaksızın gelmesini arzu ederiz. Bunun bir tartışma konusu yapılması bile doğru değil. Spor karşılaşmaları centilmenliğin, dostluğun, insani iletişimin öne çıktığı karşılaşmalardır. Bu bakımdan biz bu perfpektifte Sarkisyan'ın Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz ve bunun gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Bunun için büyük formalitelere gerek yok."