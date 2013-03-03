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Davutoğlu: Saraybosna’yı Şam’a bağlayacağız

Davutoğlu: Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Artuklu'yla, Eyyubi'yle anılmak şereftir, ama bizim hiçbir zaman, tarihten hareketle hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak

03 Mart 2013 16:29

“Yeni Osmanlıcı” eleştirilerine yanıt veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Savaşmadan Saraybosna'yı Şam'a Bingazi'yi Erzurum'a, Batum'a bağlayacağız. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak” dedi.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Bursa Teşkilat İçi Eğitim Programı''nda konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Yeni Osmanlıcı” eleştirilerine yanıt verdi.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimseyle savaşmadan, hiç kimseyi düşman ilan etmeden, hiçbir sınıra saygısızlık yapmadan, tekrar Saraybosna'yı Şam'a Bingazi'yi Erzurum'a, Batum'a bağlayacağız. Bizim gücümüzün kaynağı bu. Size şimdi apayrı ülkeler gibi gelebilir ama, bundan 110 yıl önce Yemen ile Üsküp aynı ülkenin parçalarıydılar. Ya da Erzurum ile Bingazi.

Bunu dediğimizde, bize 'yeni Osmanlıcı' diyorlar. Bütün Avrupa'yı birleştirenler, yeni Romacı olmuyor, Ortadoğu coğrafyasını birleştirenler yeni Osmanlıcı oluyor. Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Artuklu'yla, Eyyubi'yle anılmak şereftir, ama bizim hiçbir zaman, tarihten hareketle hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadı, olmayacak.”

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