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Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu Şanlıurfa'ya gitti

Saldırı üzerine dün Suruç'a 3 bakan yollayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, gelişmeler hakkında bilgi almak ve yaralıları ziyaret etmek üzere Şanlıurfa'ya gitti.

21 Temmuz 2015 14:23


Başbakan Ahmet Davutoğlu, "ANA" özel uçağıyla TSİ 09:35'te Şanlıurfa'ya hareket etti. Davutoğlu'na eşi Sare Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve bazı milletvekilleri de eşlik ediyor.

Suruç saldırısının ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bölgeye hareket etmişti.

Davutoğlu IŞİD'i adres gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vahşeti işleyenleri lanetliyorum" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan "Bu vahşeti işleyenleri ben de şahsım olarak, milletim adına lanetliyorum, kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin lanetlenmelidir. Terörün dini, ırkı, milliyeti yoktur" diye konuşmuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ise IŞİD'i adres göstermiş, "Hedefleri ne olursa hepsinin hedefi Türkiye'dir" diye sözlerini kullanmıştı.

Ölü sayısı 32'ye çıktı

Suruç saldırısını protesto amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen protesto eylemlerine polis göz yaşartıcı gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale ederken, Mersin'de göstericilere kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan eteş sonucu iki kişi yaralandı, Şırnak'ta uzman çavuşa ait bir araç yakıldı.

Bu arada Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ölü sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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