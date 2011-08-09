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Dünya

DAVUTOĞLU ŞAM'DAN AYRILDI ŞAM (A.A)

09 Ağustos 2011 21:35

-DAVUTOĞLU ŞAM'DAN AYRILDI ŞAM (A.A) - 09.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'dan ayrıldı. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti, Şam Havaalanı'ndan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülfettah Ammura ve Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon uğurladı. Bakan Davutoğlu, ziyareti sırasında, Suriye'deki şiddet olaylarının sona erdirilmesi çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a iletti. Davutoğlu, Esad ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini de ziyaret ederek elçilik personeliyle bir araya geldi. Daha sonra elçiliği koruyan Özel Harekat polisleriyle görüşerek fotoğraf çektiren Davutoğlu'na, polisler tarafından Özel Harekat polislerinin giydiği tişörtten hediye edildi. Bakan Davutoğlu'nun Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yapması bekleniyor.

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