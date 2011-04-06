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Dünya

DAVUTOĞLU ŞAM'DA MEŞAL İLE GÖRÜŞTÜ ŞAM (A.A)

06 Nisan 2011 23:46

-DAVUTOĞLU ŞAM'DA MEŞAL İLE GÖRÜŞTÜ ŞAM (A.A) - 06.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, günübirlik ziyaret için geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal ile biraraya geldi.  Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde yapılan görüşmede, El Fetih ve Hamas gruplarının, Filistin'de birliğin sağlanması için birlikte hareket etmeleri konusu değerlendirildi. Türkiye'nin, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması amacıyla Hamas ve El Fetih arasında doğrudan görüşme yapılmasını desteklediği kaydedildi.  Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin'de birliğin sağlanması amacıyla bazı adımlar atılabileceğini ve bu çerçevede Hamas ile temas kurulabileceğini belirtmişti. Ankara, bu açıklamanın ardından ilk aşamada Abbas yönetimiyle görüşmeler yaptı. Meşal ile yapılan ggörüşme ise bu sürecin ikinci adımını oluşturuyor.

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