Davutoğlu Şam'a ne diyecek?

T24 - Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Şam yönetimine ne mesaj götüreceği soruldu.



Yaklaşık 4 buçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'tan geldi.



Arınç'a, Suriye'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın mesajlarını götüreceği yönünde açıklama yapıldığı anımsatılarak, bu mesajların ne olduğunun soruldu.





ARINÇ: BİLMİYORUM



''Bilmiyorum" diyen Arınç, "Sayın Clinton'ın veya bir başkasının Suriye ile ilgili düşüncelerini Sayın Dışişleri Bakanımızın aktarıp aktarmayacağı konusu bizim gündemimizde yok... Akrabalık ilişkilerimiz bulunan aynı coğrafyanın insanlarının bir arada huzur ve barış içinde yaşaması noktasında neler düşündüğümüzü muhataplarımıza aktaracağız" dedi.





Bülent Arınç şunları söyledi:



"Ama şüphesiz bu olay sadece Türkiye ve Suriye'yi değil hem bölgemizi hem de bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığının da Avrupa ülkelerinin de Suriye'deki olaylara karşı duyarsız kalması hem mümkün değil hem de beklenemez.



Gerektiğinde BM'nin de uluslararası camianın da ki bu konuda mutlaka birşeyler yapılması gerektiğini de düşünüyoruz, harekete geçmesi doğaldır. Ancak ülkeler arasında, hükümetler arasındaki ilişkiler sırasında bu tür bir araya gelmiş veya müşterek hale gelmiş düşüncelerin aktarılması her an için mümkün olabilir.''





TÜRKİYE NE İSTİYOR?



Toplantıda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'deki olaylarla ilgili Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdiğini de ifade eden Arınç, şunları söyledi:



''Suriye dost ve komşu bir ülkedir. Kardeş Suriye halkı ile tarihimiz, kaderimiz, geleceğimiz müşterektir. Suriye'nin refahı, huzuru ve istikrarı aynı zamanda Türkiye'nin refah, huzur ve istikrarı ile eşdeğerdedir. Suriye'deki gelişmeleri bidayetinden bu yana takip ediyoruz. Dışişleri Bakanımız bu konuda bütün çalışmaları özet olarak Bakanlar Kurulu'na da takdim etti.



Sayın Dışişleri Bakanımız yarın Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla Şam'a gidecek ve bu konuda Türkiye'nin görüşlerini, hükümetimizin görüşlerini Sayın Başbakanımızın ifadesi ile 'açık ve kararlı' biçimde kendilerine aktaracaktır. Bizim Suriye başta olmak üzere dost ve kardeş bölge ülkelerdeki gelişmelerle ilgili tutumumuz son derece açıktır.



Sivil can kayıpları olmaksızın halkın haklı talepleri mutlaka karşılanmalı ve demokratik reformlar gecikmeksizin karşılanmalıdır. Bu reformların gerçekleşmesi beklenirken Suriye'de sivil kayıplara yol açan geniş çaplı operasyonlar yapılmaktadır. Bu operasyonların ne yöntemi ne de zamanlaması anlaşılır değildir.''





'UMARIZ OLUMLU SONUÇ VERİR'



Hama ve Deyr'uz Zur gibi büyük şehirlerde tanklar ve ağır silahlar kullanılarak operasyonlar yapıldığını, bunların televizyonlara da yansıdığını anımsatan Arınç, şöyle devam etti:



''Bu, büyük çapta canlı kayıplara yol açmıştır. Bu tür yöntemler hiçbir şekilde mazur görülemez. Zamanlaması da yanlıştır. Çünkü Ramazan ayı İslam dünyası içinde çok mukaddes bir aydır. Bu ay küskünlerin bile barıştığı, herkesin birbirine sevgiyle, şefkatle yaklaştığı bir ayda bu tür operasyonların yapılmasının hiçbir mantığı yoktur.



Dolayısıyla can kayıplarına yol açmadan, demokratik reformların süratle hayata geçirilmesi ve daha çok demokratik tepkilere, özgürlük alanlarına dikkat edilmesi gerekirken bu tür operasyonlarla Suriye'de sivil kayıplara uğranılması kadın, erkek, çoluk çocuk pek çok insanın sayıları yüzleri aşan bir şekilde hayatlarını kaybetmesi büyük bir acı ile takip edilmektedir.



Dolayısıyla Sayın Dışişleri Bakanımızın yarınki ziyaretinin çok olumlu sonuçlar vermesini temenni ediyoruz, bu konuda Türkiye'nin Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin, bizlerin ifade ettiği doğrultuda gelişmeler söz konusu edilecek ve Türkiye'nin tavrı kendilerine bir kez daha karalı biçimde aktarılacaktır. Sayın Dışişleri Bakanımızın dönüşünü takiben durum tekrar değerlendirilecek, bu konuda Türkiye'nin adım atması gereken konular yine kamuoyu ile paylaşılacaktır.''





'TAMPON BÖLGE' SORUSU



Öte yandan Bülent Arınç'a, ''Suriye toprakları içinde bir tampon bölge oluşturulması düşünülüyor mu, bu konuyla ilgili Türkiye'nin herhangi bir hazırlığı var mı? sorusu yöneltildi.



Arınç da, ''Bu konu görüşülmedi, dolayısıyla aktaracağım bir bilgi yok'' karşılığını verdi.