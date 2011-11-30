-Davutoğlu Salihi ile görüştü CİDDE (A.A) - 30.11.201 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komisyonu Dışişleri Bakanlarının Suriye'yi görüşmek için toplandıkları Cidde'de, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşmede çeşitli konular ele alındı. Öncelikle Suriye'ye ilişkin gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin tutumunu yineledi. Ayrıca, bölgesel gelişmelerin de gündemde olduğu toplantıda Davutoğlu, son dönemlerde bazı İranlı yetkililerin Türkiye hakkında yaptığı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, İran Dışişleri Bakanı Salihi de söz konusu açıklamaları paylaşmadığını, bunların İran'ın resmi tutumunu yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Son olarak Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğinin basılması konusunda görüşen bakanlar, durumu değerlendirdi. Davutoğlu, diplomatların ve diplomatik temsilciliklerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu arada, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, AA'ya İngiliz büyükelçiliğine yapılan baskın konusunda görüşlerini açıkladı. Bakan Salihi, talihsiz bir olayın yaşandığını ve İran'ın yabancı büyükelçilikleri korumakla yükümlü olduğunu dile getirerek, İngiltere Dışişleri Bakanı ile dün 1,5 saat telefonla görüştüğünü belirtti. Salihi, ''Umarım bu olayı hem biz hem de İngiltere olmamış sayacağız. Ve bundan sonra da ilişkilerimiz normal devam edecek'' dedi.