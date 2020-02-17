Davutoğlu, şahsına karşı işlenen suçlara ilişkin ceza davalarından feragat etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'PKK, FETÖ, DAEŞ ve Pelikan ile ilgili her tür dava hariç, şahsına karşı işlenen ve kamusal nitelik taşımayan suçlara ilişkin ceza davalarından çekildiği' bildirildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün imzasıyla yapılan açıklamada, "Bu kararının amacı toplumumuzda herkesin geçmişi bırakıp geleceğe dönmesidir" denilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, yargının siyasallaştığı ve yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının yara aldığı bir dönemden geçmektedir. Ülkemiz yargı tartışmaları ile yorulmuş ve kutuplaşmıştır. Yeni bir döneme geçilmesi ve eski tartışmaların geride bırakılması şarttır. Bunun için herkesin adım atması önemlidir.

"Bu çerçevede, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu;

"Türk Ceza Kanunun’da düzenlenen terör suçları kapsamında, yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcılıklarınca yürütülen, Sayın Genel Başkanımızın mağdur ve davaya katılan sıfatıyla bizatihi takipçisi olduğu, başta PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütleriyle bağlantılı dosyalar ile Pelikan gibi illegal organize yapıların işlemiş oldukları kamusal suçlar haricindeki, şahsına yönelik işlenen ve kamusal nitelik taşımayan, başta hakaret olmak üzere ceza davası dosyalarından bir daha tekerrür etmemesi dileğiyle feragat etmiştir. Derdest olan davaların da takipçisi olmayacağı gibi, henüz takibata uğramamış olanlar için de şikayetçi olmayacaktır.

"Sayın Genel Başkanımızın bu kararının amacı toplumumuzda herkesin geçmişi bırakıp geleceğe dönmesidir. Bu vesile ile fikir özgürlüğü, tartışma kültürü ve birlikte yaşama için Gelecek Partisi olarak bağımsız ve tarafsız yargı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."