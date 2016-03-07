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Davutoğlu, Rutte ve Merkel'in sabaha kadar süren toplantısında, yetkililere pide ikram edildi

Yaklaşık 6 saat süren görüşme gece yarısı 03.00 sıralarında sona erdi

07 Mart 2016 12:41

Avrupa Birliği Zirvesi 'ne katılmak için Brüksel'e gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'deki, T.C. AB Daimi Temsilciliği'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Dönem Başkanlığını yürüten Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. T.C. AB Daimi Temsilciliği tarafından sipariş edilen pideler, polis memurlarına ve görevlilere de ikram edildi

Radikal'de yer alan habere göre; Davutoğlu, Merkel ve Rutte üçlü görüştü. Yaklaşık 6 saat süren görüşme gece yarısı 03.00 sıralarında sona erdi. Brüksel'de bulunan Ahmet Davutoğlu'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet eşlik etti. Başbakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre görüşmelerde Türkiye, AB Zirvesi öncesi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci hakkında ve Suriye'deki gelişmelerin konuşulduğu bildirildi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen üçlü ve ardından yapılan ikili görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Uzun süren görüşmeler esnasında AB Dönem Başkanı Rutte ve Merkel'e Türk pidesi ikram edildi. T.C. AB Daimi Temsilciliği tarafından sipariş edilen pideler polis memurlarına ve görevlilere de ikram edildi.

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