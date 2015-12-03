Davutoğlu: Rusya'yla iletişim kanallarını daima açık tutacağız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'yla gerilen ikili ilişkiler konusunda "Biz kanalları açık tutmaya devam edeceğiz Rusya ile. Kalıcı istikrar ile Rusya’nın yapacağı katkıya inanarak iletişim kanallarını açık tutacağız" dedi. Rusya'nın ekonomik yaptırımlarına değinen Davutoğlu, "Ekonomik ambargolar döner, bu ambargoları uygulayan ülkeyi daha çok etkiler. Soğukkanlı düşünme vaktidir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun Azerbaycan'daki temaslarının ardından iş adamlarıyla bir araya geldiği program kapsamında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Çok sayıda enerji ulaşım hattının iki ülke arasında gelişmesini istiyoruz. Beklentimiz, Bakü-Boğaziçi-Brüksel hattında çaba göstermeniz. Azerbayacan'dan beklentimiz enerjinin haricinde sanayide de alternatiflere ulaşması.



Türkiye, sanayi konusunda kapasitesi yüksek, ama enerji açığı olan bir ülke. O zaman enerji maliyetlerinin düşük olduğu Azarbeycan'a yatırım, Türk işadamları için imkan. Ayrıca, bu enerjinin Türkiye'ye aktarılması da önemli. 5 milyar dolarlık ticaret hacmini 15 milyara çıkarmalıyız. Bakü-Tiflis-Kars projesi, büyük bir stratejik planın önemli ayağı.



Enerji bağlamında; son 10 yılın enerji hamlesi TANAP'tır. Bu konuda iki ülkenin enerji konusunda işbirliği yapması son dönemde doğru olduğunu gösterdi. Biz Avrupa'da yeni bir ufuk açarken, vize muafiyetiyle duvarları yerle bir ederken, bütün bu düzenden en çok istifade edecek ülke Azerbaycan.



Türkiye-Rusya iki ülke ve çevre bölgeler için önemlidir. Biz dış politikamızı ilkeler üzerine oturtmuş bir iktidarız. Biz bu irademizden taviz vermeyeceğiz. Suriye'de olan bitenden doğrudan etkilenen bir ülke olarak, Suriye konusunda söz sahibi olan ülkelerin başında geliyoruz.

Sınır güvenliğimizi, deniz sahamızı korumak konusundaki irademizden taviz vermeyeceğimizi ifade etmek zorundayım. Suriye’de olup bitenden doğrudan etkilenen, Suriye konusunda söz söyleme konusunda gelen ülkelerin başındayız.

Biz hem kendi sınırımızı koruma bağlamında, Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini belirleme konusunda öncü olacağız. Gittikçe artan koalisyon DAEŞ’e karşı operasyonlar yapılıyor. Bu derece karmaşık bir operasyon silsilesinde geçen hafta yaşadığımız olay gibi şeyler kaçınılmaz oluyor.

Rusya ile konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Hiç olmamış olaylar, bağlantıları, Türkiye’ye yakıştırarak çözüm oluşturucu bir yöntem değil. Biz kanalları açık tutmaya devam edeceğiz Rusya ile. Kalıcı istikrar ile Rusya’nın yapacağı katkıya inanarak iletişim kanallarını açık tutacağız.

Ekonomik ambargolar döner, bu ambargoları uygulayan ülkeyi daha çok etkiler. Soğukkanlı düşünme vaktidir.

Her tedbiri alacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. İş adamlarımızın tedirginlik duymasını söz konusu değildir. Ümit ederiz ki ilişkiler düzgün bir hat üzerinde ilerlemeye devam eder."