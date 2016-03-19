Davutoğlu: Rusya'nın Suriye'den çekildiğini söylemek gerçekçi değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB ile Türkiye arasındaki 'mülteci zirvesi'nin ardından Brüksel'den dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Suriye’den çekilmesine ilişkin konuşan Başbakan, “Rusya’nın füzeleri ve Lazkiye Havaüssü orada durdukça çekildiğini söylemek gerçekçi olmaz” dedi.

NTV’den Nermin Yurteri’nin aktardığına göre; Davutoğlu AB ile yapılan anlaşmayı başarılı bulduğunu, gönderilecek sığınmacıların BM kriterleriyle seçileceğini belirtti.

Davutoğlu, AB ile ilk kez iki taraf gibi değil, aynı taraf gibi konuşulduğunu ve bunun psikolojik eşiğin aşılması anlamına geldiğini belirtti, geri gönderilecek sığınmacıların bir heyet tarafından seçileceğini, bu heyette Türkiye’den de üye bulunacağı bilgisini paylaştı.

Bu süreçte muhtaçlığın esas olacağının altını çizen Davutoğlu, özellikle yaşlılar, bakıma muhtaçlar, çocuklar, kadınlar ve daha çok ihtiyacı olanların Türkiye’de olacağını söyledi.

Vize muafiyeti

Vizesiz Avrupa için tarih konusunun sorulması üzerine, Davutoğlu işaret etti. Davutoğlu, 4 Mayıs’a kadar Türkiye’nin kendi hazırlıklarını tamamlayacağını, daha sonra bu durumun Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Konseyi’nde ele alınacağını, parlamentolarda onaylanacağını belirtti.

“İktidar isterse muhalefetten bir ismin dokunulmazlığını kaldırabilir”

Dokunulmazlık tartışmasına da değinen Başbakan Davutoğlu, Brüksel’de Cuma günü grup başkan vekillerinin muhalefet ile yaptığı temasları yakından takip ettiğini söyledi.

Davutoğlu, dokunulmazlıklar ilgili; “Bunlar bir muhalefet liderinin söylemesi gereken şeyler değil. Çünkü dokunulmazlıklar önce muhalefeti korur. Muhalefetin meclisteki sayısı dokunulmazlığı kaldırmaya yetmez, ama iktidar isterse muhalefetten bir ismin dokunulmazlığını kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu kürsü dokunulmazlığına sıcak bakmadığını, dokunulmazlıkların tamamen kalkmasını doğru bulmadığını ifade etti. Davutoğlu, böyle bir durumda yargı ile ilgili sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

''Suriye’nin bölünmemesi konusunda

İran’la mutabıkız''

PYD’nin Kuzey Suriye’de federasyon ilanı konusundaki tepkisini de dile getiren Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı’nın bugün yapacağı İstanbul ziyareti sırasında bu konunun da gündeme geleceğini belirtti.

Başbakan Davutoğlu, İran’da geçen hafta gerçekleştirilen görüşmelerde bazı noktalarda ters düşülmesine rağmen Suriye’nin bölünmemesi ve ülkenin tek bir devlet olarak kalması konusunda mutabık kalındığını aktardı.

“Rusya’nın füzeleri ve Lazkiye Havaüssü orada durdukça çekildiğini söylemek gerçekçi olmaz”

Davutoğlu, Rusya’nın Suriye’den asker çekmesiyle ilgili ise şu ifadeleri; “Rusya Suriye’deki hedeflerinin pek çoğunu gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi, Lazkiye Havaüssü ve Tartus Limanı’nın korunması ve geliştirilmesiydi. İkincisi Esad rejiminin güçlü olarak masaya oturmasını sağlamak. Üçüncü hedef ise, muhaliflerin güçsüzleşmesiydi. Geldiler, bombaladılar, gidiyorlar. Ancak bu çok inandırıcı değil. Zira, Rusya’nın füzeleri ve Lazkiye Havaüssü orada durdukça çekildiğini söylemek gerçekçi olmaz.”