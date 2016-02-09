Davutoğlu: Rusya, Suriye'de sivil hedefleri bombaladı; belgeleri elimizde, hesabını verecekler!

AKP grup toplantısında partililere hitap eden Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Halep yanıyor, dünya seyrediyor"

Bu zalim rejim güçleri bombalarla halkın üzerine geldi, halk teslim olmadı. Arkasından yetmedi, Hizbullah milisleri geldi. Sonra Rusya bütün gücüyle yüklendi. Düşünün Halep halkı, rejim, İran ve Rusya'nın ağır saldırılarına rağmen direniyor. İnsanlık 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle zulüm görmedi.

Halep yanıyor ve dünya seyrediyor. Biz şanlı Halep'e sahip çıkacağız. Bugün Rus uçaklarının bombaları altında Rabb'ine sığınan Halep halkı umutsuz olmasın. Bizim için Halep, gazi, şanlı ve kahraman Halep'tir. Gün gelecek bu zulüm bitecek. Dünya onları terk etse de...

Geçen gün Mardin'de yaptığım konuşmada bir hususa dikkati çekmiştim. Muhalefet partileri de dahil herkes elini vicdanına koysun. Bayırbucak Türkmenleri zorda kalınca Türkiye'ye sığındılar. Şimdi Halep'liler, İdlib Arapları yine sığınacak bir yer aradıklarında Türkiye'ye gelecekler. Türkiye Haleplilerin yanındadır. Eğer Türkiye koalisyona gitseydi ya da bir takım güç kullanamayanların elinde olsaydı bu insanlar nereye gidecekti? Hangi mazlum millet varsa, biz onun yanındayız. Askeri harekatın bu yoğunlukla devam etmesi halinde 70 bin göçmenin Türkiye'ye gelmee ihtimali var.

"Rusya'nın bombaladığı

yerlerin bilgisi elimizde"

Suriye'de adil bir barışın olması için artık çok fazla vaktimiz yok. Rusya terörle hiç ilgisi olmayan sivil hedefleri vurdu. Elimizde bütün hepsinin belgesi var. Her bir bombanın düştüğü yerin bilgisi elimizde ve bunu ABD de biliyor. Suriye'yi, Bayırbucak'ı kan gölüne çevirenler bu yaptıklarının hesabını verecekler.

Londra'da görüştüğüm isimlerden biri Sayın Merkel'di. Sayın Merkel dün de Türkiye'ye geldi ve kendisini ağırladık. Avrupa'da sığınmacı konusunda baskı hisseden 2 ülke varsa biri Almanya diğeri de Türkiye'dir. Bütün devletler, bütün aydınlar, bütün yazarlar, insanlık sınavından geçiyor. Almanya ile geliştirdiğimiz bu iş birliğinin bütün ülkelere örnek olması gerekiyor.