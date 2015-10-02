Davutoğlu: Rusya savaşın içindeydi yeni olan hava saldırılarına başlaması; güvenli bölgeye destek artıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye’ye hava saldırılarına başlayan Rusya’nın her zaman bu savaşın içinde olduğunu, yeni olanın hava saldırılarına başlaması olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin başından beri talep ettiği Suriye içinde güvenli bölgeye destek artıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından dönen Davutoğlu, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rusya’nın gemilerle Suriye’ye silah taşıdığını söyleyen Başbakan, bunun gizli bir durum olmadığını, Rusya’nın her fırsatta Esed rejimine desteğini ifade ettiğini hatırlattı.

‘Bilanço kaygı verici’

Operasyonların ilk günkü bilançosunu da kaygı verici bulduğunu belirten Başbakan, saldırıların Özgür Suriye Ordusu mevzilerine yapıldığını söyledi.

Temmuz ayında Esed’in asker bulamadıklarını söylediğini hatırlatan Başbakan, rejimin taban desteğinin zayıfladığına dikkat çekti.

Artık İran’ın karadan, Rusya’nın da havadan rejime destek sağladığını ifade eden Davutoğlu, bu iki ülkenin şimdiye kadar Suriye’ye dış müdahale fikrine karşı olduğunu da anımsattı.

‘Temas kanallarımız açık’

“Bu nedenle Rusya’nın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi riski var mı” sorusuna Başbakan, “Rusya ile temas kanallarımız açık. Türkiye’yi rahatsız edecek bir eylem içine gireceklerini düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Rusya’nın operasyonlar hakkında doğru bildirimde bulunduğunu ancak tam nereyi vuracaklarını bildirmediğini söyleyen Davutoğlu, “Rusya’nın vurduğu hedefler tam da DAEŞ’in işine yarayan hedefler oldu” dedi.

‘Suriye’den sızma olursa gerekeni yaparız’

‘PYD’nin Kandil’le bağlantısı nedeniyle Türkiye’nin vurması gerekmez mi’ sorusuna Başbakan, şöyle yanıt verdi:

“Irak’tan olduğu gibi Suriye’den de Türkiye sınırına bir sızma olursa gerekeni yaparız. Kim Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit etmeye kalkarsa gerekli cevabı alırlar. Türkiye’ye dönük olarak doğrudan bir girişim olursa gerekli tedbirleri alırız.

Türkiye zaten DEAŞ ile savaşmaya ve gerekli cevabı vermiştir. Hatırlarsanız hava kuvvetleriyle vurduk. Dolayısıyla yeni bir durum o zaman ortaya çıktı. Şuanda diplomatik olarak bu fikrin yerleşmesine özen gösteriyoruz.”

‘Güvenli bölgeye ilgi arttı’

Başbakan Davutoğlu, BM zirvesinde liderlerle yaptığı görüşmelerde güvenli bölge konusunun sıkça tartışıldığını, bu konuya desteğin arttığını söyledi.

Fransa’nın güvenli bölgeye açık destek verdiğini ifade eden Davutoğlu, eskiden bu konunun Türkiye’nin ulusal çıkarı olarak görüldüğünü ancak artık gerçek amacının Suriyelileri ülkelerinde tutmak olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Mülteci akınını durdurmanın ilk yolunun Suriyelileri Suriye’de tutmak olduğunu söyleyen Başbakan, sonraki adımda ülkedeki mültecilerin yönetiminin ve nihayetinde ülkelerine geri dönüşünün planlanması gerektiğini söyledi.

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