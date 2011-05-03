-DAVUTOĞLU: ROJ TV SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "terörü teşvik yayınları yaptığı gerekçesiyle Roj TV hakkında başlatılan hukuki süreci yakından takip etiklerini belirterek, son gelişmelerin de terörün bir insanlık suçu olduğunu gösterdiğini" söyledi. Davutoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Danimarka ile siyasi düzeyde bundan sonra çok daha üst düzey temaslar gerçekleştireceklerini belirterek, kendisinin de genel seçim sonrası Danimarka'ya ziyaretler gerçekleştireceğini kaydetti. Danimarka Kraliçesi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir davetinin de söz konusu olduğunu dile getiren Bakan Davutoğlu, iki ülke hükümet ve bakanlıkları arasındaki temasların artarak süreceğini vurguladı. Danimarka ile terörle mücadele konusunda yakın işbirliği olduğunu belirten Davutoğlu, "Terörü teşvik yayınları yaptığı gerekçesiyle Roj TV hakkında başlatılan hukuki süreci biz de yakından takip ediyoruz. Son gelişmeler de göstermiştir ki her türlü terör insanlık suçudur. Bu konularda birlikte çalışmaya kararlıyız" dedi. Görüşmelerinde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını kaydeden Davutoğlu, Macaristan'ın ardından Polonya'nın, 2012 yılının ilk yarısında da Danimarka'nın AB dönem başkanlığını yürüteceğine dikkati çekerek, "AB konusunu en geniş kapsamıyla ele aldık. Ben kendilerine özellikle AB'nin şu ana kadar sürdürdüğü ilkelere sadakat beklediğimizi, müzakerelerin bundan sonraki seyri konusunda AB'nin daha açık bir tutum sergilemesi gerektiğini kendileri ile paylaştım" şeklinde konuştu. Geri kabul ve vize konularının da ele alındığını, Danimarkalı Bakan'a artık Türkiye'ye dönük vize uygulamalarını hukuki temelinin kalmadığını ifade ettiğini söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde AB-Türkiye bağlamındaki istişarelerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Umit ederiz ki; Danimarka'nın dönem başkanlığı Türkiye-AB ilişkilerinin gerçek sıçrama yaptığı, ileri bir aşamaya geldiği bir dönem başkanlığı olur." -"KARARI MAHKEMELER VERİR"- Dışişleri Bakanı Lene Espersen ise bir gazetecinin Roj TV'nin hala kapatılmadığına dikkati çekerek, Danimarka'nın bu konuda yeni bir adım atıp atmayacağını sorması üzerine, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz Danimarka'da bu kararları mahkemeler verir. Bakanların verdiği bir karar değil. Siyasi sistemden bağımsızdır. Bu konuda bir müdahale yapmamız mümkün değil. Roj Tv mahkemede bekletiliyor, savcılık da kanıtları incelemekte. Daha evvel bir takım mahkemeler oldu. Biliyorum bu Türkiye'de çok fazla kaygı uyandıran bir konu ama Danimarka'da savcılık ve mahkeme çalışıyor. Her şey kanuni bir şekilde gidiyor. Sanırım bu yıl Ağustos ayında bir mahkeme olacak ve yargıçlar kararlarını vereceklerdir."