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Dünya

Davutoğlu Roj TV için Danimarka Dışişleri Bakanı'nı aradı ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 02:00

-Davutoğlu Roj TV için Danimarka Dışişleri Bakanı'nı aradı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal'i arayarak, Roj TV'ye ilişkin alınan kararın ardından Türkiye'nin kanalın kapatılmasına yönelik beklentilerinin sürdüğünü vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Danimarkalı Bakanı arayan Davutoğlu, dün alınan kararın içeriğini hatırlattıktan sonra Türkiye'nin karara ilişkin görüşlerini iletti. Davutoğlu, şimdiye kadar Türkiye'ye hep konunun yargıya intikal ettiğinin söylendiğini, ama artık yargının kararını verdiğini belirterek, bu kararın üzerine Türkiye'nin ROJ TV'nin kapatılmasına ilişkin beklentilerinin sürdüğünü güçlü ifadelerle vurguladı. Bakan Davutoğlu, ilgili makamlarla yapılan temaslarda istenilen her türlü resmi bilginin sunulduğunu da bir kez daha hatırlattı. Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kopenhag Şehir Mahkemesi'nin Roj TV ile ana şirketi ''Mezopotamya Yayıncılık A/S'' aleyhine 2005 yılında başlatılan soruşturma süreci sonucunda açılan davada aldığı karara ilişkin yaptığı açıklamada, ''Roj TV'ye yayın lisansını veren Danimarka Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, mahkemenin vermiş olduğu kararı inceleyerek, lisansı müsadere etmesini bekliyoruz'' ifadesini kullanmıştı. Bu arada Davutoğlu, Filistin Platformu Genel Başkanı Erol Yarar ve beraberindeki heyetini de kabul etti.

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