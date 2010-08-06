T24 LogoT24 Logo
Dünya

DAVUTOĞLU RODOS'TA DRUÇAS İLE BİR ARAYA GELDİ RODOS (A.A)

06 Ağustos 2010 16:44

-DAVUTOĞLU RODOS'TA DRUÇAS İLE BİR ARAYA GELDİ RODOS (A.A) - 06.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Druças ile Rodos adasında bir araya geldi. Davutoğlu, öğle saatlerinde adaya varışından sonra ilk olarak ünlü Osmanlı Amirallerinden Murat Reis'e ait külliyeyi ziyaret etti. Ziyaretinde Davutoğlu'na Rodos Müftüsü İsmail Çakıroğlu ve Rodos Başkonsolosu İhsan Yücel eşlik etti. Daha sonra Druças ile öğle yemeğinde bir araya gelmek üzere adanın Palea Poli bölgesine geçen Davutoğlu, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Rodos'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bir toplantı için ailesiyle birlikte Bodrum'da bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, şunları söyledi: "Değerli dostum Dimitris Druças'ı aradım. Mümkünse Rodos'ta buluşalım dedim. Büyük bir nezaket gösterip kabul etti. Sadece kabul etmekle de kalmadı. Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Yorgo Nikitiadis ile beni karşıladı." Davutoğlu, bunun aileler arası bir görüşme olduğunu belirterek, "Biz ortak coğrafya ve tarihi paylaşıyoruz. Güçlü dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz var. Bugün burada ani bir kararla buluşabilmemiz dahi aramızdaki dostluğun ne kadar geliştiğini gösteriyor" diye konuştu. Davutoğlu, "Hava sıcak ama dostluğumuz daha sıcak" dedi. Davuoğlu ve Yunanlı yetkililer yemeğe geçmeden önce birbirlerine hediyeler verdiler. Bakanın akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24