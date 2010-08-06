-DAVUTOĞLU RODOS'TA DRUÇAS İLE BİR ARAYA GELDİ RODOS (A.A) - 06.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Druças ile Rodos adasında bir araya geldi. Davutoğlu, öğle saatlerinde adaya varışından sonra ilk olarak ünlü Osmanlı Amirallerinden Murat Reis'e ait külliyeyi ziyaret etti. Ziyaretinde Davutoğlu'na Rodos Müftüsü İsmail Çakıroğlu ve Rodos Başkonsolosu İhsan Yücel eşlik etti. Daha sonra Druças ile öğle yemeğinde bir araya gelmek üzere adanın Palea Poli bölgesine geçen Davutoğlu, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Rodos'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bir toplantı için ailesiyle birlikte Bodrum'da bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, şunları söyledi: "Değerli dostum Dimitris Druças'ı aradım. Mümkünse Rodos'ta buluşalım dedim. Büyük bir nezaket gösterip kabul etti. Sadece kabul etmekle de kalmadı. Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Yorgo Nikitiadis ile beni karşıladı." Davutoğlu, bunun aileler arası bir görüşme olduğunu belirterek, "Biz ortak coğrafya ve tarihi paylaşıyoruz. Güçlü dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz var. Bugün burada ani bir kararla buluşabilmemiz dahi aramızdaki dostluğun ne kadar geliştiğini gösteriyor" diye konuştu. Davutoğlu, "Hava sıcak ama dostluğumuz daha sıcak" dedi. Davuoğlu ve Yunanlı yetkililer yemeğe geçmeden önce birbirlerine hediyeler verdiler. Bakanın akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.