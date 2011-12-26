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Dünya

Davutoğlu, Rey ile görüştü ANKARA (A.A)

26 Aralık 2011 23:36

-Davutoğlu, Rey ile görüştü ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsviçre Konfederasyon Başkanı ve Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey ile biraraya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Türkiye-AB, İsviçre-AB ve Türkiye-Fransa ilişkileri ele alındı. Avrupa'daki ekonomik krizin de değerlendirildiği görüşmede, Rey, kriz ve İsviçre Frangı'nın aşırı değerlenmesi karşısında aldıkları önlemleri anlattı. AB içinde hayal kırıklığının arttığını da belirten Rey, Türkiye'nin küresel ve bölgesel bir aktör olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da ekonomik kriz hakkındaki analizini paylaşarak Türkiye'nin aldığı önlemler hakkında Rey'e bilgi verdi. Avrupadaki ırkçılık konusunu da gündeme getiren Davutoğlu, Avrupa'da ırkçılığın artan bir eğilim gösterdiğini belirterek, bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Arap Baharı üzerine de görüş alışverişi yapılan toplantıda, Davutoğlu, Rey'in sorusu üzerine, Suriye'deki durum, Irak'taki son gelişmeler ve Afrika açılım politikası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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